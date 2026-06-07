به گزارش خبرنگار میراث آریا، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: در سفر صبح امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل به همراه معاونین و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان به شهرستان مرزی بیله سوار، موضوع تکمیل محور فرهنگی بیلهسوار به عنوان یکی از اولویتهای توسعه گردشگری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. این محور فرهنگی شامل مدرسه تاریخی امام خمینی(ره)، یادواره شهدای سوم شهریور و تپه تاریخی نرگس است که برای تکمیل مطالعات آن، مبلغ سه میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی اختصاص یافت.
جباری افزود: یکی دیگر از مصوبات این سفر، تخصیص پنج هکتار زمین برای ایجاد کمپ عشایری در بیلهسوار بود. با توجه به برندسازی و جایگاه ویژه جشنواره بینالمللی کوچ عشایر شاهسون بیلهسوار در تقویم گردشگری استان، مقرر شد منابع طبیعی استان نسبت به واگذاری زمین مورد نیاز برای اجرای این پروژه اقدام کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل همچنین به تعیین تکلیف پروژه نیمهتمام موزه بیلهسوار اشاره کرد و گفت: این پروژه که در نزدیکی پایانه مرزی بیلهسوار واقع شده، با وجود اجرای فونداسیون، بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف مانده است.
او ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این سفر، مقرر شد جلسهای با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط در دفتر فنی استانداری اردبیل تشکیل شود تا ضمن بررسی موانع موجود، زمینه تکمیل پروژه و صدور سند رسمی به نام ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فراهم شود.
جباری خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبات میتواند نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای گردشگری، حفظ و معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی و رونق اقتصادی شهرستان مرزی بیله سوار ایفا کند .
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