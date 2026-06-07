به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم اعلام کرد: همزمان با هفته ملی صنایع‌دستی، مجموعه‌ای از میزهای نمایشگاهی و فروشگاهی صنایع‌دستی در محل برگزاری نماز جمعه شهرستان رباط‌کریم برپا شد.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی، ترویج و حمایت از هنرمندان بومی و ایجاد زمینه مناسب برای عرضه آثار تولیدی آنان برگزار شد.

او اظهار کرد: در این نمایشگاه محصولات متنوعی از جمله حصیربافی، معرق، چرم‌دوزی، گلیم‌بافی، سفال و سرامیک در معرض دید نمازگزاران و علاقه‌مندان قرار گرفت و با استقبال بازدیدکنندگان همراه شد.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم گفت: برپایی این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری منطقه، تعامل مستقیم هنرمندان با مخاطبان و بازشناسی ارزش صنایع‌دستی در هفته ملی صنایع‌دستی فراهم کرد.

این نمایشگاه روز جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) رباط‌کریم برگزار شد و جلوه‌ای از اصالت و زیبایی هنر دست ایرانی را به نمایش گذاشت.

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