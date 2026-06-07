به گزارش خبرنگار میراثآریا، آقامعلی سلطانی اعلام کرد: نمایشگاه عرضه تولیدات مشاغل خانگی در قالب طرح ملی «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» از روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه در ۱۰ غرفه در بلوار الغدیر و محل اجتماعات شبانه شهرستان ملارد برپا خواهد شد.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری شهرستان ملارد افزود: برگزاری این نمایشگاه با هدف حمایت از فعالان مشاغل خانگی، تسهیل عرضه مستقیم محصولات و معرفی ظرفیتهای تولیدی شهرستان برنامهریزی شده است.
او اظهار کرد: شهرستان ملارد از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه تولید برخوردار است و مردم با تلاش و پشتکار در بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت میکنند، اما در بسیاری از موارد سود واقعی تولید به طور کامل به دست تولیدکنندگان نمیرسد و واسطهها بخش قابل توجهی از آن را به خود اختصاص میدهند.
سلطانی گفت: وظیفه دستگاههای اجرایی و نمایندگان دولت حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن بسترهای لازم برای دسترسی مستقیم آنان به بازار مصرف است تا بتوانند از ثمره تلاش خود بهرهمند شوند.
آقامعلی سلطانی همچنین از برنامهریزی برای ایجاد زیرساخت دائمی عرضه محصولات در شهرستان خبر داد و افزود: با هماهنگی شهرداری ملارد، زمینی به مساحت یک هکتار برای احداث نمایشگاه دائمی شناسایی شده است تا زمینه معرفی بهتر تولیدات و حمایت پایدار از فعالان اقتصادی فراهم شود.
او خاطرنشان کرد: در جلسه هماهنگی برگزاری این نمایشگاه، تصمیمات لازم اتخاذ و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شده است تا این رویداد در بهترین شرایط ممکن برگزار شود.
آقامعلی سلطانی ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین نمایشگاههایی در قالب طرحهای ملی بتواند نقش مؤثری در رونق تولید، توسعه اشتغال و تقویت اقتصاد محلی در شهرستان ملارد ایفا کند.
انتهای پیام/
نظر شما