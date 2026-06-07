به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا تاجیک اعلام کرد: سومین جلسه «عصرانه ورامینشناسی» با بررسی کتاب «قصهها و افسانههای دشت ورامین» و با حضور علیرضا تاجیک، نویسنده این اثر، برگزار میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ورامین افزود: هدف از اجرای این برنامه، آشنایی هرچه بیشتر علاقهمندان با بخشهایی از تاریخ و فرهنگ دشت ورامین است.
او اظهار کرد: در این جلسه، کتاب «قصهها و افسانههای دشت ورامین» به صورت رایگان به شرکتکنندگان اهدا میشود و مطالب منتشرشده در آن نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
تاجیک گفت: این برنامه روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۸ در کتابخانه حضرت ولیعصر (عج) واقع در پارک ۱۵ خرداد شهر ورامین برگزار میشود و حضور در آن برای علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ ورامین آزاد و رایگان است.
محمدرضا تاجیک در پایان افزود: این برنامه به همت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ورامین، کتابخانه حضرت ولیعصر (عج) وابسته به اداره کتابخانههای عمومی شهرستان، مرکز ورامینشناسی و انجمن ایرانی تاریخ شاخه شهرستان ورامین برگزار میشود.
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