به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجید ژالهنیا اعلام کرد: همزمان با عید سعید غدیر خم و سالروز قیام تاریخی ۱۵ خرداد، هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی شهرستان قرچک با برپایی موکب فرهنگی در جشن یک کیلومتری غدیر به مردم خدمترسانی کردند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قرچک افزود: این موکب با هدف ترویج فرهنگ ولایت، تقویت مشارکتهای مردمی و گرامیداشت مناسبتهای مذهبی و انقلابی برپا شد و خدمات فرهنگی و پذیرایی متنوعی به شهروندان ارائه کرد.
او اظهار کرد: حضور هنرمندان صنایعدستی در این برنامه، جلوهای از همراهی جامعه فرهنگی و هنری شهرستان با رویدادهای مذهبی و ملی بود و مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت.
ژالهنیا گفت: همزمان با سالروز قیام ۱۵ خرداد، مردم و مسئولان شهرستانهای پیشوا، ورامین و قرچک با حضور در یادمان شهدای این واقعه تاریخی، مشهد شهدای قیام ۱۵ خرداد در ابتدای پل تاریخی و ثبت ملی باقرآباد را گلباران کردند.
او در پایان افزود: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ۱۵ خرداد و پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی از مهمترین اهداف برگزاری این مراسم بود و پل تاریخی باقرآباد بهعنوان یکی از نمادهای این رخداد تاریخی، جایگاه ویژهای در حافظه فرهنگی منطقه دارد.
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