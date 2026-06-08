به گزارش خبرنگار میراثآریا، شهرام شریفی گفت: در پی درخواست فرماندار شهرستان فیروزکوه و با حضور معاون برنامهریزی استانداری تهران روز یکشنبه ۱۷ خردادماه جاری بازدیدهای میدانی و نشستهای کارشناسی با مشارکت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان برای بررسی ظرفیتها و شناخت نظام مسائل حوزه گردشگری فیروزکوه برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فیروزکوه افزود: در این برنامه از ظرفیتهای گردشگری مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی بازدید شد و همچنین تعدادی از پروژههای گردشگری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت تا زمینههای توسعه این بخش و موانع موجود شناسایی شود.
او اظهار کرد: در ادامه این بازدیدها، حشمتالله عسگری معاون برنامهریزی استانداری تهران، طی تماس تلفنی با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران، درباره ظرفیتهای گردشگری شهرستان و راهکارهای تسریع روند توسعه این حوزه تبادل نظر کرد.
شریفی در ادامه بیان کرد: در این گفتوگو دستورات لازم برای تسریع روندهای اداری و فرآیندهای توسعه زیرساختهای گردشگری شهرستان فیروزکوه ابلاغ شد و مقرر شد در جلسهای با حضور مدیرانکل دستگاههای مرتبط، جمعبندی نهایی و تصمیمات لازم برای پیشبرد برنامههای توسعه گردشگری شهرستان اتخاذ شود.
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