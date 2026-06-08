به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم رونمایی از گنبد امامزاده سید سلطان محمد (فم) تفرش اظهار کرد: این مراسم با حضور حجتالاسلام و مسلمین محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری، دکتر مهدی زندیهوکیلی استاندار مرکزی، ولیالله بیاتی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام حسین اجرایی امام جمعه، حجتالاسلام عبدالله واحدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری در فضایی معنوی و باشکوه در صحن این بقعه متبرکه برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی گفت: این پروژه ارزشمند نمادی از همافزایی مردم، مسئولان و متولیان فرهنگی و مذهبی در راستای حفظ و ارتقای جایگاه اماکن متبرکه و میراث معنوی استان است.
او افزود: بقاع متبرکه علاوه بر جایگاه والای دینی و مذهبی، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی هر منطقه محسوب میشوند و توجه به توسعه، مرمت و زیباسازی این اماکن میتواند نقش مهمی در تقویت گردشگری مذهبی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان ایفا کند.
محمودی به جایگاه ویژه امامزاده سلطان محمد (فم) در میان مردم منطقه تصریح کرد: این بقعه شریف سالهاست به عنوان یکی از کانونهای مهم مذهبی و معنوی شهرستان تفرش مورد توجه زائران و علاقهمندان اهل بیت(ع) قرار دارد و اجرای این طرح ارزشمند، جلوهای تازه به این مکان مقدس بخشیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: رونمایی از گنبد جدید این امامزاده، علاوه بر ارتقای سیمای معماری و مذهبی بقعه، زمینهساز افزایش حضور زائران و گردشگران مذهبی در منطقه خواهد بود و میتواند در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری شهرستان تفرش نیز تأثیرگذار باشد.
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