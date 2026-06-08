۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳

گنبد امام‌زاده سید سلطان محمد (فم) تفرش رونمایی شد/ جلوه‌ای از اعتقاد مردم به میراث معنوی و مذهبی

گنبد امام‌زاده سید سلطان محمد (فم) تفرش رونمایی شد/ جلوه‌ای از اعتقاد مردم به میراث معنوی و مذهبی

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از رونمایی از گنبد مطهر امام‌زاده سید سلطان محمد (فم) تفرش خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم رونمایی از گنبد امام‌زاده سید سلطان محمد (فم) تفرش اظهار کرد: این مراسم با حضور حجت‌الاسلام و مسلمین محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری، دکتر مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی، ولی‌الله بیاتی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام حسین اجرایی امام جمعه، حجت‌الاسلام عبدالله واحدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری در فضایی معنوی و باشکوه در صحن این بقعه متبرکه برگزار شد.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: این پروژه ارزشمند نمادی از هم‌افزایی مردم، مسئولان و متولیان فرهنگی و مذهبی در راستای حفظ و ارتقای جایگاه اماکن متبرکه و میراث معنوی استان است.

او افزود: بقاع متبرکه علاوه بر جایگاه والای دینی و مذهبی، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی هر منطقه محسوب می‌شوند و توجه به توسعه، مرمت و زیباسازی این اماکن می‌تواند نقش مهمی در تقویت گردشگری مذهبی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان ایفا کند.

محمودی به جایگاه ویژه امام‌زاده سلطان محمد (فم) در میان مردم منطقه تصریح کرد: این بقعه شریف سال‌هاست به عنوان یکی از کانون‌های مهم مذهبی و معنوی شهرستان تفرش مورد توجه زائران و علاقه‌مندان اهل بیت(ع) قرار دارد و اجرای این طرح ارزشمند، جلوه‌ای تازه به این مکان مقدس بخشیده است.
    
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: رونمایی از گنبد جدید این امام‌زاده، علاوه بر ارتقای سیمای معماری و مذهبی بقعه، زمینه‌ساز افزایش حضور زائران و گردشگران مذهبی در منطقه خواهد بود و می‌تواند در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری شهرستان تفرش نیز تأثیرگذار باشد.
 

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کد خبر 1405031801401
رضا تربتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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