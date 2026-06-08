به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمید عباسزاده روز دوشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته و حضور کارشناس امور باغبانی ادارهکل میراثفرهنگی استان، عملیات شستوشو و محلولپاشی روی ۶ اصله درخت سرو کهنسال در روستاهای مهمویی و مزدآباد این شهرستان به انجام رسید. این عملیات که در یک بازه زمانی ۱۰ روزه با ضدعفونی کامل به پایان خواهد رسید، گامی مهم در حفظ و نگهداری این میراثهای طبیعی است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قاینات افزود: مجموعه درختان کهنسال شهرستان قاینات که در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت ملی رسیدهاند، شامل بیش از ۲۰ اصله درخت ارزشمند علاوه بر روستاهای مذکور، در مناطق دیگری از جمله خوگ، خونیک گدار، باراز، نوغاب پسکوه، کلاته سری، دهشک، زول، ورنجان و شهر خضری دشت بیاض پراکنده شدهاند.
او همچنین به وجود درختان ارزشمندی در روستاهای کُرُه، تجن و سایر مناطق اشاره کرد که در صف بررسی و ثبت در فهرست میراث طبیعی قرار دارند.
عباسزاده تأکید کرد: بسیاری از این درختان کهنسال که شاهد عبور از دورانهای تاریخی مختلف و مقاومت در برابر حوادث طبیعی بودهاند، اکنون نه تنها به عنوان میراث ارزشمند تاریخی و طبیعی، بلکه به عنوان منبعی غنی از اطلاعات ژنتیکی مورد توجه قرار گرفتهاند. برخی از این درختان نیز به واسطه قدمت و جایگاه ویژهشان، به نمادهای مذهبی در منطقه تبدیل شدهاند.
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