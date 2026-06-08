۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۳

همزمان با هفته صنایع‌دستی انجام شد؛

افتتاح نخستین خانه صنایع‌دستی بخش خصوصی خوسف با هدف توسعه مله‌بافی

افتتاح نخستین خانه صنایع‌دستی بخش خصوصی خوسف با هدف توسعه مله‌بافی

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف از افتتاح نخستین خانه صنایع‌دستی بخش خصوصی دارای مجوز رسمی میراث‌فرهنگی در این شهرستان همزمان با هفته صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: نخستین خانه صنایع‌دستی بخش خصوصی با مشارکت مؤسسه خیریه توانمندساز حضرت رسول (ص) راه‌اندازی شده و با هدف توسعه آموزش، تولید، اشتغال و بازاریابی محصولات صنایع‌دستی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: در این مجموعه، رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله مله‌بافی، پارچه‌بافی سنتی، گلیم‌بافی، رودوزی‌های سنتی، دوخت انواع محصولات پارچه‌ای، طراحی و تولید صنایع‌دستی کاربردی و همچنین خدمات مشاوره و توانمندسازی هنرمندان ارائه خواهد شد. این خانه صنایع‌دستی می‌تواند به مرکزی برای آموزش، تولید و عرضه محصولات هنرمندان شهرستان تبدیل شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی این طرح اظهار کرد: راه‌اندازی این مجموعه زمینه ایجاد و توسعه اشتغال پایدار برای هنرمندان، بانوان، جوانان و علاقه‌مندان به صنایع‌دستی را فراهم می‌کند و نقش مهمی در افزایش تولید و درآمد فعالان این حوزه خواهد داشت.

صالحی با تقدیر از مشارکت مؤسسه خیریه توانمندساز حضرت رسول (ص) افزود: این مؤسسه از مجموعه‌های فعال و اثرگذار استان در حوزه توانمندسازی اقشار مختلف جامعه است که در سال‌های گذشته در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی، آموزش‌های مهارتی و حمایت از بانوان و افراد جویای کار اقدامات ارزشمندی انجام داده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این مجموعه طی سال‌های فعالیت خود ده‌ها فرصت شغلی پایدار ایجاد کرده و از تولیدکنندگان محلی و مشاغل خانگی نیز حمایت کرده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان خوسف است و راه‌اندازی خانه‌های صنایع‌دستی، بازارچه‌های دائمی، مراکز آموزشی و کارگاه‌های تولیدی می‌تواند نقش مهمی در حفظ هنرهای بومی، ایجاد اشتغال و رونق گردشگری فرهنگی منطقه ایفا کند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری از این خانه صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های شهر ملی مله‌بافی خوسف، روستای ملی گوهرسنگ خور و سایر رشته‌های صنایع‌دستی شهرستان در سطح استان و کشور فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031801410
سمیه محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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