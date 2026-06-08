به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی صالحی روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: نخستین خانه صنایعدستی بخش خصوصی با مشارکت مؤسسه خیریه توانمندساز حضرت رسول (ص) راهاندازی شده و با هدف توسعه آموزش، تولید، اشتغال و بازاریابی محصولات صنایعدستی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف افزود: در این مجموعه، رشتههای مختلف صنایعدستی از جمله ملهبافی، پارچهبافی سنتی، گلیمبافی، رودوزیهای سنتی، دوخت انواع محصولات پارچهای، طراحی و تولید صنایعدستی کاربردی و همچنین خدمات مشاوره و توانمندسازی هنرمندان ارائه خواهد شد. این خانه صنایعدستی میتواند به مرکزی برای آموزش، تولید و عرضه محصولات هنرمندان شهرستان تبدیل شود.
او با اشاره به ظرفیتهای اشتغالزایی این طرح اظهار کرد: راهاندازی این مجموعه زمینه ایجاد و توسعه اشتغال پایدار برای هنرمندان، بانوان، جوانان و علاقهمندان به صنایعدستی را فراهم میکند و نقش مهمی در افزایش تولید و درآمد فعالان این حوزه خواهد داشت.
صالحی با تقدیر از مشارکت مؤسسه خیریه توانمندساز حضرت رسول (ص) افزود: این مؤسسه از مجموعههای فعال و اثرگذار استان در حوزه توانمندسازی اقشار مختلف جامعه است که در سالهای گذشته در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی، آموزشهای مهارتی و حمایت از بانوان و افراد جویای کار اقدامات ارزشمندی انجام داده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، این مجموعه طی سالهای فعالیت خود دهها فرصت شغلی پایدار ایجاد کرده و از تولیدکنندگان محلی و مشاغل خانگی نیز حمایت کرده است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای صنایعدستی یکی از اولویتهای اصلی شهرستان خوسف است و راهاندازی خانههای صنایعدستی، بازارچههای دائمی، مراکز آموزشی و کارگاههای تولیدی میتواند نقش مهمی در حفظ هنرهای بومی، ایجاد اشتغال و رونق گردشگری فرهنگی منطقه ایفا کند.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهرهبرداری از این خانه صنایعدستی و حمایت از هنرمندان، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای شهر ملی ملهبافی خوسف، روستای ملی گوهرسنگ خور و سایر رشتههای صنایعدستی شهرستان در سطح استان و کشور فراهم شود.
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