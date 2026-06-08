بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در مراسمی که به مناسبت هفته صنایعدستی و با حضور رسول رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد، کارگاه تولید صنایعدستی گرهچینی افتتاح شد.
این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۱۵۱۰ متر مربع احداث شده و برای راهاندازی و تجهیز آن، اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری صورت گرفته است.
نصرالله ابراهیمی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در حاشیه این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از هنرهای سنتی، اظهار کرد: این کارگاه با هدف احیا و ترویج هنر اصیل گرهچینی و ایجاد زمینه مناسب برای تولیدات فاخر هنری راهاندازی شده است.
بر اساس گزارشهای اعلامی، این پروژه با بهرهبرداری کامل، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۲۶ نفر از هنرمندان و فعالان این حوزه را فراهم کرده است که گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد صنایعدستی در استان محسوب میشود.
مسئولان حاضر در این مراسم ضمن بازدید از بخشهای مختلف این کارگاه، بر لزوم توسعه بازارهای فروش و حمایت از هنرمندان صنایعدستی تأکید کردند.
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