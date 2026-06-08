به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ در ادامه بازدیدهای میدانی از تأسیسات گردشگری در حال ساخت، از سه پروژه گردشگری در شهرستان‌های مینودشت و کلاله بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی، روند پیشرفت فیزیکی و مسائل و مشکلات این طرح‌ها قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در نخستین بازدید از هتل در حال ساخت آویشن در شهرستان مینودشت بازدید کرد. این پروژه با ۱۵ هزار مترمربع عرصه و حجم سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد ریال در حال احداث است و دارای ۱۷ اتاق خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این هتل برای ۵۰ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد شود.

فعالی همچنین از سفره‌خانه سنتی اوردی در شهرستان کلاله بازدید کرد. این پروژه با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع و حجم سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد ریال در دست اجرا است و پس از تکمیل، به ظرفیت‌های گردشگری و پذیرایی منطقه خواهد افزود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در ادامه از هتل در حال ساخت محور کلاله نیز بازدید کرد. این پروژه با زیربنای ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع و حجم سرمایه‌گذاری یک‌هزار میلیارد ریال در حال احداث است و پس از بهره‌برداری زمینه اشتغال مستقیم ۳۵ نفر را فراهم خواهد کرد.

فریدون فعالی در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شرق استان، بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، رفع موانع اجرایی و تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: بهره‌برداری از این طرح‌ها نقش مؤثری در افزایش ظرفیت اقامتی و پذیرایی استان، رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در منطقه خواهد داشت.

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