به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیدرضا محمودی قوژدی امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رویداد علمی که با هدف توانمندسازی مدیران و بهره‌برداران تمامی تأسیسات گردشگری، اقامتی و پذیرایی شهرستان گناباد طراحی شده بود، با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، پایگاه میراث جهانی قنات قصبه و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در محل اقامتگاه بوم‌گردی خواجه ابومنصور ریاب برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد با اشاره به اهمیت میزبانی مسئولانه اظهار کرد: امروز مدیریت پسماند و حذف آلاینده‌ها، فقط یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه یکی از سنجه‌های حیاتی در ارزیابی‌های سازمان جهانی گردشگری برای انتخاب روستاهای برتر است، برگزاری این دوره در قلب روستای ریاب، پیام روشنی به جامعه جهانی دارد و آن آمادگی کامل زیرساخت‌های انسانی و مدیریتی ما برای پذیرش استانداردهای سبز جهانی است.

او افزود: انتخاب اقامتگاه بوم‌گردی خواجه ابومنصور به عنوان محل برگزاری، به دلیل نقش الگویی این واحد در حفظ اصالت‌های معماری و تطبیق با معیارهای پایداری بوده است.

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه با اشاره به پیوند میان آب و مدیریت سبز اظهار کرد: حفاظت از حریم کیفی قنوات و منابع آبی زیرزمینی، بدون مدیریت صحیح پسماند و بازچرخانی آب در تأسیسات گردشگری ممکن نیست، پایگاه میراث جهانی با تمام ظرفیت‌های علمی خود در کنار فعالان گردشگری ریاب ایستاده تا مستندات لازم برای اثبات پایبندی این منطقه به اقتصاد چرخشی و حفاظت از زیست‌بوم را در پرونده جهانی نهایی کند.

محورهای پنج‌گانه اجرایی در این دوره آموزشی

محمودی قوژدی تصریح کرد: در این کارگاه تخصصی، مدیران تأسیسات گردشگری با پنج سرفصل کلیدی شامل استقرار نظام «پسماند صفر»، مدیریت آب‌های خاکستری، تقویت زنجیره تأمین بومی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در بناهای تاریخی و آموزش اخلاق گردشگری به مسافران آشنا شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد گفت: تمامی واحدهای اقامتی و پذیرایی شهرستان، با بهره‌گیری از آموخته‌های این کارگاه، نسبت به به‌روزرسانی فرآیندهای خدماتی خود بر اساس چک‌لیست‌های مدیریت سبز اقدام خواهند کرد تا شواهد عملیاتی لازم برای ارائه به ارزیابان بین‌المللی مستندسازی شود.

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