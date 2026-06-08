۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۶

بندرلنگه میزبان ویژه‌برنامه‌های روز جهانی صنایع‌دستی؛ از نشست تخصصی تا برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی

بندرلنگه میزبان ویژه‌برنامه‌های روز جهانی صنایع‌دستی؛ از نشست تخصصی تا برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بندرلنگه، از برگزاری سلسله برنامه‌های فرهنگی و ترویجی به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی در «شهر ملی گلابتون» خبر داد.

به گزارش میراث آریا، حسن هاشم‌زاده روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، ضمن تبریک این روز جهانی، بر لزوم پیوند میان هنرهای اصیل و مسائل روز اجتماعی تأکید کرد و گفت: به همین مناسبت، نشست و گفتگوی تعاملی با عنوان هنر صنایع‌دستی و تاب‌آوری اجتماعی در شهر بندرلنگه برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بندرلنگه در ادامه افزود: این نشست تخصصی با هدف بررسی نقش هنرهای سنتی در توانمندسازی جوامع محلی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، با مشارکت انجمن حافظان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره بهزیستی شهرستان بندرلنگه تدارک دیده شده است.

به گفته او، این برنامه شامگاه ۲۰ خردادماه از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲:۰۰ در محل خانه نور بندرلنگه میزبان هنرمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان خواهد بود. همچنین همزمان با این نشست، نمایشگاهی برای عرضه مستقیم صنایع‌دستی و سوغات نیز در همان مکان برپا خواهد شد.

هاشم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های پیش‌بینی شده در شهر تاریخی بندرکنگ اشاره کرد و اظهار کرد: همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی، نمایشگاهی یک‌روزه با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری منطقه و حمایت از تولیدات خانگی، در محل خانه صنایع‌دستی بندرکنگ برپا می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بندرلنگه در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز به کار می‌کند و فرصتی ارزشمند برای نمایش خلاقیت هنرمندان و عرضه مستقیم سوغات و صنایع‌دستی اصیل این منطقه به شهروندان و گردشگران خواهد بود.

شهرستان بندرلنگه به دلیل قدمت دیرینه در هنر گلابتون‌دوزی، در فهرست شهرهای ملی صنایع‌دستی ایران به عنوان «شهر ملی گلابتون» به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031801435
صدیقه غلامی
دبیر محمد آوخ

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