به گزارش میراث آریا، حسن هاشم‌زاده روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، ضمن تبریک این روز جهانی، بر لزوم پیوند میان هنرهای اصیل و مسائل روز اجتماعی تأکید کرد و گفت: به همین مناسبت، نشست و گفتگوی تعاملی با عنوان هنر صنایع‌دستی و تاب‌آوری اجتماعی در شهر بندرلنگه برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بندرلنگه در ادامه افزود: این نشست تخصصی با هدف بررسی نقش هنرهای سنتی در توانمندسازی جوامع محلی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، با مشارکت انجمن حافظان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره بهزیستی شهرستان بندرلنگه تدارک دیده شده است.

به گفته او، این برنامه شامگاه ۲۰ خردادماه از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲:۰۰ در محل خانه نور بندرلنگه میزبان هنرمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان خواهد بود. همچنین همزمان با این نشست، نمایشگاهی برای عرضه مستقیم صنایع‌دستی و سوغات نیز در همان مکان برپا خواهد شد.

هاشم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های پیش‌بینی شده در شهر تاریخی بندرکنگ اشاره کرد و اظهار کرد: همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی، نمایشگاهی یک‌روزه با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری منطقه و حمایت از تولیدات خانگی، در محل خانه صنایع‌دستی بندرکنگ برپا می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بندرلنگه در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز به کار می‌کند و فرصتی ارزشمند برای نمایش خلاقیت هنرمندان و عرضه مستقیم سوغات و صنایع‌دستی اصیل این منطقه به شهروندان و گردشگران خواهد بود.

شهرستان بندرلنگه به دلیل قدمت دیرینه در هنر گلابتون‌دوزی، در فهرست شهرهای ملی صنایع‌دستی ایران به عنوان «شهر ملی گلابتون» به ثبت رسیده است.

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