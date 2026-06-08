به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اکبر پورجمشیدیان، امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اربعین و دهه پایانی صفر که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه اعتبارات نیز رایزنی‌های لازم با فراکسیون زیارت انجام شده و مقرر شده است منابع مالی ویژه‌ای علاوه بر اعتبارات جاری اربعین در نظر گرفته شود. همچنین آمادگی داریم موضوعات و نیازهای مطرح‌شده در کمیته‌های مختلف را به‌صورت ویژه پیگیری کنیم.

رئیس ستاد اربعین و دهه پایانی صفر کشور با پیشنهاد برگزاری جلسات اختصاصی برای دهه پایانی صفر افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و تجربیات ارزشمند ستاد اربعین، برگزاری نشست‌های تخصصی ویژه دهه پایانی صفر می‌تواند به هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و رفع مسائل اجرایی کمک کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت گسترده موکب‌های مردمی اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۶۰۰ موکب دارای شناسنامه در سراسر کشور فعال هستند و می‌توان از این ظرفیت ارزشمند برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد بهره گرفت. همچنین امکان استفاده از ظرفیت موکب‌ها و نیروهای مردمی استان‌های مختلف کشور برای پشتیبانی از برنامه‌های دهه پایانی صفر وجود دارد.

پورجمشیدیان با اشاره به حضور زائران خارجی در این ایام خاطرنشان کرد: هر ساله زائران و هیئت‌هایی از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، افغانستان و عراق در مراسم‌های مذهبی مشهد حضور پیدا می‌کنند و لازم است تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به این زائران نیز پیش‌بینی شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تأکید کرد: در حوزه حمل‌ونقل، تأمین کالاهای اساسی، پشتیبانی لجستیکی و سایر نیازهای اجرایی، آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد. همچنین در صورت نیاز، موضوع تأمین اقلام مورد نیاز از طریق هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ملی پیگیری خواهد شد.

او افزود: موضوع تأمین ارز مورد نیاز زائران نیز از طریق مکاتبه با بانک مرکزی در حال پیگیری است و تلاش می‌شود هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

پورجمشیدیان به ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های مختلف کشور برای تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز اشاره کرد و گفت: امکان بهره‌گیری از توان لجستیکی و پشتیبانی نهادها و دستگاه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران فراهم است.

رئیس ستاد اربعین و دهه پایانی صفر کشور در پایان با تأکید بر جایگاه ویژه زیارت در کشور اظهار کرد: نگاه وزارت کشور و ستاد اربعین به موضوع زیارت، نگاهی راهبردی و ملی است و آمادگی داریم جلسات هماهنگی و پیگیری مرتبط با زیارت و به‌ویژه دهه پایانی صفر را به‌صورت منظم و مستمر در مشهد برگزار کنیم.















خدمات‌رسانی به زائران باید بر پایه داده‌های دقیق و مشارکت گسترده مردمی ارتقا یابد

هم‌چنین غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در این جلسه با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات به زائران دهه پایانی صفر و زائران بارگاه منور رضوی گفت: در شرایط فعلی لازم است همه تجربیات، اقدامات و داده‌های مرتبط با خدمات‌رسانی به زائران به صورت منظم ثبت و در قالب بانک‌های اطلاعاتی دقیق و قابل دسترس ساماندهی شود. تجربه نشان داده است هر جا اطلاعات دقیق، منظم و داده‌محور در اختیار مدیران قرار گرفته، امکان برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری مؤثرتر فراهم شده است.

مظفری اظهار کرد: تجربه مناسبت‌های مذهبی از جمله عاشورا، تاسوعا و ماه محرم نشان داده است که هر میزان مردم بیشتر وارد میدان شوند و نقش‌آفرینی کنند، موفقیت برنامه‌ها و کیفیت خدمات افزایش می‌یابد. وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیز فراهم کردن زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدماتی است که در اختیار مردم و زائران قرار می‌گیرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به سابقه طولانی میزبانی از زائران در مشهد و خراسان رضوی افزود: از سال‌های بسیار دور ساختارهای مختلفی در خراسان و مشهد برای استقبال و میزبانی از زائران شکل گرفته و امروز نیز ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه خدمات وجود دارد که باید از آن‌ها به بهترین شکل استفاده شود.

او ادامه داد: فرصت‌های بسیار خوبی برای ارتقای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خدمات به زائران در اختیار داریم. بخشی از خدماتی که شهرداری مشهد به زائران ارائه می‌دهد، در سطح کشور کم‌نظیر است و در بسیاری از موارد، از خدمات ارائه‌شده در سایر کلانشهرهای کشور گسترده‌تر و ویژه‌تر است. همچنین مجموعه‌های مختلف دولتی، عمومی و مردمی نیز ظرفیت‌های استثنایی برای خدمت‌رسانی به زائران و مسافران در اختیار دارند.

مظفری با تأکید بر ضرورت ثبت و مستندسازی تجربیات مدیریتی و اجرایی گفت: در شرایط فعلی لازم است همه تجربیات، اقدامات و داده‌های مرتبط با خدمات‌رسانی به زائران به صورت منظم ثبت و در قالب بانک‌های اطلاعاتی دقیق و قابل دسترس سامان‌دهی شود. تجربه نشان داده است هر جا اطلاعات دقیق، منظم و داده‌محور در اختیار مدیران قرار گرفته، امکان برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری مؤثرتر فراهم شده است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه، اقدامات انجام‌شده در بیمارستان امام رضا(ع) است که بر مبنای اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری‌شده طی حدود ۱۰ سال گذشته، تمامی مراجعات مرتبط با ایام پایانی صفر را تحلیل و ثبت کرده است. بر اساس همین داده‌ها، پیش‌بینی‌ها، آمادگی‌ها و ارزیابی‌های لازم در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد و این الگو باید در سایر بخش‌های خدمات‌رسان نیز مورد استفاده قرار گیرد تا بتوان از بانک‌های اطلاعاتی دقیق و به‌روز برای ارتقای خدمات بهره برد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زائران و گردشگران خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های موجود، نبود ساختار مشخص و منسجم در حوزه ساماندهی برخی از اتباع و مسافران خارجی است. لازم است در این حوزه سیاست‌ها و سازوکارهای روشنی تعریف شود تا مشخص باشد افرادی که وارد کشور می‌شوند با چه نوع ویزا و با چه هدفی اعم از زیارت، گردشگری، درمان یا اشتغال حضور دارند.

مظفری افزود: در صورت ساماندهی مناسب این حوزه، امکان مدیریت بهتر حضور اتباع خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود فراهم خواهد شد. به ویژه در خصوص اتباع افغانستانی، می‌توان با ایجاد سازوکارهای قانونی و صدور مجوزهای لازم، زمینه اشتغال رسمی و قانونمند را فراهم کرد تا هم نیازهای کشور تأمین شود و هم از حضور غیرقانونی جلوگیری شود.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: هر اندازه ورود زائران، گردشگران و مسافران خارجی در قالب سازوکارهای مشخص، تورهای زیارتی و گردشگری و مسیرهای قانونی انجام شود، امکان برنامه‌ریزی، نظارت و ارائه خدمات مطلوب‌تر نیز فراهم خواهد شد و این موضوع می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی زائران و مسافران منجر شود.



پیش‌بینی حضور ۱۰ میلیون زائر در دهه پایانی صفر؛ همه دستگاه‌ها آماده میزبانی از زائرین امام رضا(ع)

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین علی عسکری، معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی، در این جلسه از آغاز برنامه‌ریزی‌های گسترده برای میزبانی از زائران دهه پایانی صفر خبر داد و گفت: با توجه به شرایط خاص امسال و تقارن زمانی تشییع پیکر رهبر و قائد امت اسلام با این دهه، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ میلیون زائر در این ایام به مشهد مشرف شوند.

او اظهار کرد: ساختار سازمانی ستاد دهه پایانی صفر و اربعین مشخص شده و تاکنون دو جلسه ستاد اصلی با ۱۲ مصوبه برگزار شده است. همچنین کمیته‌های تخصصی هفت جلسه و ستادهای شهرستانی نیز دو جلسه برگزار کرده‌اند تا هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شود.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم دهه پایانی صفر امسال، فاصله زمانی کوتاه آن با مراسم اربعین حسینی است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه در ایام نوروز به دلیل همزمانی با شرایط جنگی، میزان سفرها و حضور زائران کاهش یافته بود، انتظار می‌رود امسال شاهد افزایش چشمگیر حضور مردم در مشهد مقدس باشیم.

عسکری با اشاره به کاروان‌محور بودن سفرهای دهه پایانی صفر گفت: حضور گسترده هیئت‌های مذهبی و کاروان‌های زیارتی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای را می‌طلبد. در حال حاضر بیش از سه هزار هیئت مذهبی و موکب در این ایام فعالیت خواهند داشت و لازم است تمهیدات لازم برای پشتیبانی و خدمت‌رسانی به آنها فراهم شود.

او ادامه داد: تقویت ناوگان حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی، مدیریت زمان بازگشت زائران، تأمین و استقرار سرویس‌های بهداشتی و حمام‌های سیار، ایجاد پارکینگ‌های موقت در پهنه‌های مختلف شهری و ساماندهی مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی از جمله اولویت‌های اجرایی دستگاه‌های مسئول است.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد زائران با خودروهای شخصی وارد مشهد می‌شوند؛ بنابراین موضوع اسکان اضطراری در پارک‌ها، مدارس، سالن‌های ورزشی چندمنظوره و سایر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

عسکری با تأکید بر ضرورت مدیریت جمعیت و آمادگی برای شرایط بحران گفت: حفظ امنیت، مدیریت جمعیت، ایجاد سازوکارهای مشخص برای مواجهه با شرایط احتمالی و مشارکت همه استان‌های کشور در مدیریت اعزام و جابه‌جایی زائران از مبدأ تا مقصد ضروری است.

او همچنین بر تأمین اقلام دارویی، استقرار مراکز درمانی و خدمات پزشکی سیار تأکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که نیازهای زائران از زمان حرکت از مبدأ تا بازگشت به شهرهای خود به‌صورت منسجم مدیریت و تأمین شود تا خدمات‌رسانی مطلوبی در دهه پایانی صفر ارائه شود.



ظرفیت اسکان ۷۰۰ هزار زائر در دهه پایانی صفر فراهم شده است

هم‌چنین سید حسن حسینی، فرماندار مشهد با اشاره به تجربه موفق این کلانشهر در میزبانی از زائران دهه پایانی صفر و اربعین حسینی گفت: تلفیق ستاد اربعین و دهه پایانی صفر اقدام مؤثری بود که موجب هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شد و خوشبختانه بسیاری از چالش‌های سال‌های گذشته از جمله تأمین آب شرب و سایر خدمات مورد نیاز زائران به حداقل رسید.

او اظهار کرد: در مشهد متناسب با ساختار ملی، کمیته‌های تخصصی مختلفی در استان و شهرستان تشکیل شده‌اند که هر یک مسئولیت بخشی از خدمات‌رسانی به زائران را بر عهده دارند. در حوزه اسکان، برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌ها با همکاری شهرداری مشهد انجام می‌شود و کمیته بهداشت و درمان نیز به‌صورت جدی موضوع ارائه خدمات درمانی و سلامت زائران را پیگیری می‌کند.

فرماندار مشهد افزود: کمیته اسکان یکی از مهم‌ترین کمیته‌های ستاد دهه پایانی صفر است و در سال‌های گذشته هیچ‌گونه مشکلی در این حوزه نداشته‌ایم. برای امسال نیز ظرفیت اسکان حدود ۷۰۰ هزار نفر در مشهد پیش‌بینی شده و بخش قابل توجهی از این ظرفیت در نقاطی خارج از هسته مرکزی شهر جانمایی شده است.

حسینی ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، از چادرخوابی در سطح شهر جلوگیری شده و علاوه بر ظرفیت‌های رسمی اسکان، امکان بهره‌مندی زائران از برخی مراکز اسکان رایگان نیز فراهم شده است.

او به اجرای طرح «هم‌محله امام رضا(ع)» اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، شهروندان مشهدی می‌توانند با در اختیار قرار دادن منازل و امکانات خود، در میزبانی از زائران حضرت رضا(ع) مشارکت کنند و بخشی از ظرفیت اسکان مردمی را شکل دهند.

فرماندار مشهد با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی متنوعی در مبادی ورودی شهر پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: خدمات فرهنگی، آموزش‌های امداد و نجات، فضاهای استراحت و برنامه‌های ویژه کودکان در ورودی‌های شهر برای زائران در نظر گرفته شده تا شرایط مناسب‌تری برای استقبال از زائران فراهم شود.

او خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد زائران با خودروهای شخصی وارد مشهد می‌شوند و به همین دلیل اقدامات لازم در حوزه حمل‌ونقل و ایمنی جاده‌ها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مطابق تجربه سال گذشته، استان‌های مختلف کشور در مسیر اعزام و بازگشت، خدمات مورد نیاز زائران استان خود را ارائه خواهند کرد.

حسینی درباره نظارت بر بازار و خدمات زائران نیز گفت: نظارت بر اصناف از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و ایستگاه‌های نظارتی متعددی برای کنترل خدمات‌رسانی به زائران فعال خواهند بود. در حوزه اسکان نیز نظارت‌های مستمر بر مراکز اقامتی و خدمات مرتبط صورت می‌گیرد.

او تأکید کرد: در زمینه تأمین اقلام مورد نیاز زائران تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده و نظارت کامل بر فعالیت آژانس‌های مسافرتی، مراکز اقامتی و ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری و زیارتی در حال انجام است تا زائران بتوانند با آرامش و اطمینان از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.







آماده خدمت‌رسانی گسترده به زائران دهه پایانی صفر هستیم

محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد نیز با اشاره به آمادگی مدیریت شهری برای میزبانی از زائران دهه پایانی صفر اظهار کرد: ستاد مناسبت‌های ویژه شهرداری در طول سال به‌صورت مستمر فعال است و در کنار آن، ستاد اربعین و ستاد دهه پایانی صفر نیز با کمیته‌های تخصصی مختلف وظیفه برنامه‌ریزی و ارائه خدمات به زائران را بر عهده دارند.

او ادامه داد: برای دهه پایانی صفر نیز مجموعه‌ای فرهنگی و خدماتی در ورودی جاده نیشابور مستقر شده و تمامی دستگاه‌ها و امکانات مورد نیاز در این مجموعه پیش‌بینی شده است. همچنین برنامه‌ریزی شده اقدامات مشابهی در محور چناران نیز اجرا شود و پویش‌های مردمی برای مشارکت در خدمت‌رسانی به زائران توسعه یابد.

قلندرشریف با اشاره به خدمات پشتیبانی شهرداری گفت: در صورت نیاز از ظرفیت حمام‌های سیار، تانکرهای آب و نانوایی‌های سیار استفاده خواهد شد، هرچند برای تأمین بخشی از تجهیزات و امکانات لجستیکی نیازمند حمایت‌های ملی هستیم.

شهردار مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و افزود: خط ۳ مترو مشهد به حرم مطهر رضوی متصل شده و خطوط یک و دو نیز به این خط متصل هستند. امروز امکان دسترسی آسان‌تر زائران به حرم فراهم شده و مشهد همچنان یکی از ارزان‌ترین نرخ‌های حمل‌ونقل عمومی کشور را دارد. در ایام اوج حضور زائران نیز تمام ظرفیت ناوگان شهری برای جابه‌جایی سریع و ایمن زائران به کار گرفته خواهد شد.



۱۵۰ تیم امدادی به‌صورت شبانه‌روزی در اطراف حرم رضوی مستقر می‌شوند

هم‌چنین سید علی منیری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی، از آمادگی کامل این مجموعه برای پوشش امدادی زائران دهه پایانی صفر خبر داد و گفت: بخش مهمی از مأموریت‌های هلال احمر در این ایام به پوشش امدادی محورهای مواصلاتی منتهی به مشهد اختصاص دارد؛ چرا که زائران برای رسیدن به مشهد به طور متوسط حدود ۸۰۰ کیلومتر مسیر را طی می‌کنند و این موضوع احتمال بروز حوادث جاده‌ای را افزایش می‌دهد.

او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد محورهای غربی منتهی به مشهد به دلیل خستگی رانندگان، بیشترین میزان حوادث و خسارات جاده‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. بر همین اساس، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای افزایش پوشش امدادی در این مسیرها انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ۳۲ پایگاه امداد و نجات در استان فعال است و برای ایام دهه پایانی صفر ۸۴ پایگاه دیگر با همکاری استان‌های معین به این ظرفیت افزوده خواهد شد. همچنین تعداد خودروهای عملیاتی و امدادی با بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های همکار به ۲۶۰ دستگاه افزایش می‌یابد.

منیری یکی از اقدامات مهم هلال احمر را ایجاد و تقویت ایستگاه‌های توقف و استراحت رانندگان عنوان کرد و گفت: با مشارکت گروه‌های جهادی و نیروهای داوطلب، تلاش می‌شود زمینه استراحت بیشتر رانندگان در مسیرهای منتهی به مشهد فراهم شود. همچنین ۱۴ مرکز شبانه‌روزی برای ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی در طول مسیر فعال خواهند بود.

او با اشاره به ضرورت مدیریت مخاطرات ناشی از تجمعات گسترده زائران در اطراف حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: ۱۵۰ تیم امداد و نجات به‌صورت ۲۴ ساعته در محدوده پیرامونی حرم مستقر خواهند شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا ازدحام جمعیت، خدمات امدادی لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی همچنین از به‌کارگیری حدود سه هزار نیروی امدادی از سراسر کشور در این عملیات خبر داد و افزود: برای تسهیل تردد و خدمت‌رسانی به زائران، بیش از هزار دستگاه ویلچر نیز در نقاط مورد نیاز پیش‌بینی و آماده‌سازی شده است.





برنامه‌ریزی برای تسهیل ورود زائران افغانستانی و پاکستانی به مشهد در حال انجام است

مجتبی کریمی، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه نیز با تأکید بر نقش مردم در برگزاری آیین‌های بزرگ مذهبی گفت: تجربه اربعین در عراق نشان می‌دهد که مهم‌ترین پشتوانه موفقیت این رویدادها مشارکت مردمی است و هرچه بتوانیم از ظرفیت‌های مردمی در خدمت‌رسانی به زائران بهره بیشتری ببریم، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

او اظهار کرد: در عراق بخش عمده خدمات‌رسانی به زائران توسط مردم و موکب‌های مردمی انجام می‌شود. در ایام محرم، اربعین و مناسبت‌های مذهبی، مردم عراق نقش اصلی را در میزبانی از زائران برعهده دارند و این فرهنگ مشارکت مردمی می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه خدمات مردمی در حوزه زیارت باشد.

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه با اشاره به موضوع زائران خارجی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش‌رو، ساماندهی حضور زائران ورودی از کشورهای همسایه به ویژه افغانستان و پاکستان است. در حوزه گردشگری زیارت و گردشگری سلامت، پیشنهاد وزارت امور خارجه این است که بخشی از فرآیندهای اجرایی و سامان‌دهی سفرها از طریق آژانس‌های مسافرتی انجام شود تا امکان برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر زائران فراهم شود.

کریمی ادامه داد: در همین راستا، برای اعزام زائران افغانستانی برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده است. برای امسال مجوزهای لازم جهت ورود حدود ۲۰هزار زائر افغانستانی از مبدأ افغانستان برای حضور در مراسم اربعین اخذ شده و تلاش می‌شود فرآیند صدور روادید و ورود این زائران با سرعت بیشتری انجام شود تا امکان برنامه‌ریزی مناسب برای میزبانی از آنان فراهم شود.

او خاطرنشان کرد: موفقیت این برنامه نیازمند هماهنگی و آمادگی استان خراسان رضوی برای مدیریت و میزبانی از زائران ورودی است و هرچه فرآیندهای اجرایی سریع‌تر سامان‌دهی شود، امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر نیز فراهم خواهد شد.

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه درباره زائران پاکستانی نیز گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بخشی از زائران پاکستانی از طریق پروازهای مستقیم وارد کشور خواهند شد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود تعداد قابل توجهی از این زائران پس از حضور در مراسم اربعین، برای زیارت بارگاه منور رضوی و شرکت در مراسم دهه پایانی صفر به مشهد سفر کنند.

هم‌چنین سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گزارشی از وضعیت واحدهای اقامتی رسمی در استان ارائه کرد و خواستار رفع برخی مشکلات واحدهای گردشگری استان شد.

در این جلسه، کمیته‌های استانی ستاد اربعین و دهه پایانی صفر به تشریح مهم‌ترین اقدامات، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی خدمت‌رسانی به زائران پرداختند که از جمله آن‌ها می‌توان به ضرورت تقویت مشارکت‌های مردمی، توسعه زیرساخت‌های اسکان و حمل‌ونقل، ارتقای خدمات فرهنگی و حرکت به سمت مدیریت هوشمند و داده‌محور اشاره کرد.

در این نشست تأکید شد که با توجه به شرایط ویژه امسال و پیش‌بینی افزایش حضور زائران، لازم است از ظرفیت تشکل‌های مردمی، موکب‌ها، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی بیش از گذشته استفاده شود. همچنین توسعه فرهنگ میزبانی مردمی، افزایش مشارکت شهروندان در طرح‌های اسکان زائران و تقویت برنامه‌های فرهنگی در مسیرهای منتهی به مشهد از جمله محورهای مورد توجه بود.

موضوع تأمین ناوگان حمل‌ونقل، سوخت مورد نیاز، افزایش ظرفیت اتوبوس‌های بین‌شهری، ساماندهی ورود زائران خارجی، استفاده از ظرفیت ناوگان دستگاه‌ها و صنایع و همچنین ایجاد زیرساخت‌های دائمی در مسیرهای اصلی تردد زائران پیاده از دیگر مسائل مطرح‌شده در این نشست بود.

در بخش خدمات اقامتی نیز بر آمادگی مراکز اقامتی برای ارائه تخفیف‌های ویژه به زائران، ضرورت پایداری خدمات آب، برق و گاز در ایام اوج سفر، بهبود دسترسی افراد دارای معلولیت به خیابان‌ها تأکید شد.





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