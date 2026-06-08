به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی طلوعی اعلام کرد: برنامههای گرامیداشت روز جهانی و هفته صنایعدستی با شعار «صنایعدستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» و با مشارکت حداکثری هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه در سراسر استان تهران برگزار میشود. در این هفته ۱۶ نمایشگاه صنایعدستی با هدف معرفی ظرفیتها، توانمندیها و دستاوردهای هنرمندان استان برپا خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران افزود: بیش از ۵۰ کارگاه آموزشی تخصصی در حوزه هنرهای سنتی و صنایعدستی برای علاقهمندان و فعالان این عرصه برگزار میشود. همچنین ۲۰ نشست تخصصی با محوریت بازاریابی، فروش، بستهبندی و توسعه بازار صنایعدستی از دیگر برنامههای پیشبینی شده در هفته صنایعدستی خواهد بود.
او در ادامه اظهار کرد: تورهای کارگاهگردی با هدف آشنایی بیشتر مردم با فرآیند تولید آثار صنایعدستی، تجلیل از هنرمندان پیشکسوت و فعالان برجسته صنایعدستی استان تهران، اجرای ورکشاپهای هنری با موضوع «به یاد کودکان میناب»، برپایی میز خدمت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همزمان با نخستین نماز جمعه هفته صنایعدستی در شهرستانهای استان، با حضور رؤسای ادارات، مراسم ثبت ملی ساز چنگ و همچنین آیین احیای بازارچههای صنایعدستی با همکاری شهرداریها از دیگر رویدادهای مهم این هفته خواهد بود.
طلوعی در پایان از تمامی هنرمندان، فعالان و علاقهمندان دعوت کرد تا با حضور در برنامههای هفته صنایعدستی، در پاسداشت هنرهای سنتی، تقویت هویت فرهنگی و توسعه اقتصاد خلاق نقشآفرینی کنند.
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