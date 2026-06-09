برگزاری اولین همایش و نمایشگاه «از تجربه تا توسعه» ویژه بانوان کارآفرین

به گزارش خبرنگار میراثآریا، نخستین همایش و نمایشگاه «از تجربه تا توسعه» ویژه بانوان کارآفرین، هنرمند و صاحبان کسبوکارهای کوچک به مناسبت هفته صنایعدستی روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود.
در این رویداد نمایشگاه صنایعدستی و محصولات بانوان برپا خواهد شد و فرصتی برای معرفی توانمندیها، تولیدات و دستاوردهای بانوان فعال در حوزههای مختلف فراهم میشود.
شبکهسازی و ایجاد ارتباطات مؤثر میان فعالان اقتصادی، برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه رشد و توسعه کسبوکار و حمایت از زنان و کسبوکارهای کوچک از مهمترین محورهای این رویداد است.
برگزارکنندگان این رویداد با تأکید بر نقش مؤثر زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی، از تمامی بانوان فعال در این حوزهها دعوت کردهاند تا با حضور در این برنامه، ضمن معرفی محصولات و خدمات خود، از فرصتهای آموزشی و ارتباطی آن بهرهمند شوند.
شرکت در نمایشگاه برای علاقهمندان رایگان است و این برنامه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ در باغ ایرو به نشانی تهران، اتوبان شیخ فضلالله نوری، بلوار چوبتراش، کوچه علی حسینیمردی شرقی، پلاک ۱۱۰ برگزار میشود. علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۹۱۲۴۱۴۴۰۳۹ تماس بگیرند.
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