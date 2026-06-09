به گزارش خبرنگار میراثآریا، حسینی اعلام کرد: به مناسبت هفته صنایعدستی و با شعار «صنایعدستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق»، برنامههای متنوعی در شهرستان ملارد اجرا خواهد شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ملارد افزود: برپایی نمایشگاه صنایعدستی، ایجاد محل دائمی عرضه و فروش محصولات صنایعدستی، تقدیر از هنرمندان برجسته و فعال این عرصه و همچنین بازدید از کارگاههای صنایعدستی از جمله برنامههای پیشبینیشده برای هفته صنایعدستی است.
او اظهار کرد: در راستای ترویج و آموزش هنرهای سنتی، کارگاههای آموزشی چرم سنتی، منبتکاری و ساخت زیورآلات سنتی نیز برای علاقهمندان برگزار خواهد شد.
حسینی تصریح کرد: صنایعدستی علاوه بر حفظ اصالت و هویت فرهنگی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد خلاق، ایجاد اشتغال و رونق کسبوکارهای محلی دارد و حمایت از هنرمندان این حوزه از اولویتهای اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ملارد است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ملارد ابراز امیدواری کرد که اجرای این برنامهها زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای صنایعدستی شهرستان ملارد و حمایت از هنرمندان این حوزه را فراهم کند.
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