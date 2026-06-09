به گزارش خبرنگار میراث‌آریا داریوش نادری روز ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نخستین نشست ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان با هنرمندان رشته ملیله و انگشترسازی و با هدف بررسی مسائل و مشکلات این حوزه و ارائه راهکارهای عملی برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان زنجان افزود: زنجان شهر جهانی ملیله است و ما تلاش‌های بسیاری برای ثبت جهانی این شهر انجام داده‌ایم؛ بنابراین امروز باید اقداماتی انجام دهیم که خروجی آن برای هنرمندان استان ثمربخش و اثرگذار باشد.

او گفت: دغدغه بزرگ هنرمندان ملیله و انگشترساز زنجان، تهیه نقره خام برای تولید اثر و سپس فروش آن است که به‌دلیل افزایش چشمگیر قیمت نقره، مشکلات جدی برای فعالان این رشته‌ها ایجاد کرده است. نادری با اشاره به شنیدن نظرات و مسائل مطرح‌شده از سوی هنرمندان حاضر در جلسه بیان کرد: تمامی تلاش خود را برای رفع موانع، کاهش مشکلات و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی استان زنجان به کار خواهیم بست.

او ادامه داد: تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای می‌تواند زمینه‌ای برای انسجام بیشتر هنرمندان، پیگیری مطالبات صنفی و تقویت جایگاه صنایع‌دستی زنجان در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان زنجان در پایان تأکید کرد: حرکت در مسیر حمایت از هنرمندان و توسعه صنایع‌دستی، در راستای شعار امسال «صنایع‌دستی، اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» دنبال می‌شود.

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