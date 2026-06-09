۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۵

پیوند سنت و دانش در هنر و صنایع‌دستی خراسان جنوبی

پیوند سنت و دانش در هنر و صنایع‌دستی خراسان جنوبی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از برنامه‌های این اداره‌کل برای ارتقای جایگاه صنایع‌دستی استان با بهره‌گیری از خلاقیت، دانش‌بنیان‌سازی و تکمیل زنجیره ارزش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیداحمد برآبادی روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ در برنامه پرسمان سیمای استان با اشاره به فرارسیدن ۲۰ خرداد، روز جهانی صنایع‌دستی، فرش دستبافت و آغاز هفته صنایع‌دستی گفت: خراسان جنوبی از استان‌هایی است که در حوزه صنایع‌دستی رشته‌های فعال و ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود ۳هزار صنعتگر استان در حوزه نساجی سنتی فعالیت می‌کنند، افزود: تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی نیز از ظرفیت‌های مهم خراسان جنوبی به شمار می‌رود که می‌تواند در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی استان نقش مؤثری ایفا کند.

او گفت: ذخایر این سنگ‌ها در شهرستان‌هایی همچون خوسف، زیرکوه، قاینات، سربیشه و نهبندان وجود دارد.

برآبادی تصریح کرد: برنامه‌های حوزه صنایع‌دستی باید خلاق‌محور و دانش‌محور باشد. صنایع‌دستی بر پایه دانش بومی شکل گرفته، اما در شرایط کنونی لازم است این دانش با خلاقیت و نوآوری تکمیل شود؛ امری که بدون همراهی جامعه دانشگاهی امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با پارک علم و فناوری برای تأسیس نخستین خانه خلاق صنایع‌دستی در عمارت و باغ جهانی اکبریه خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، صنعتگران خلاق‌محور در این مکان مستقر می‌شوند و در کنار تولید، در حوزه آموزش و توسعه ایده‌های نو نیز فعالیت خواهند کرد.

او ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه‌ها، صنایع‌دستی خراسان جنوبی بتواند جایگاه شایسته‌تری در سطح ملی و بین‌المللی به دست آورد و سهم بیشتری در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان ایفا کند.

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کد خبر 1405031901468
سمیه محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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