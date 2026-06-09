به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیداحمد برآبادی روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ در برنامه پرسمان سیمای استان با اشاره به فرارسیدن ۲۰ خرداد، روز جهانی صنایعدستی، فرش دستبافت و آغاز هفته صنایعدستی گفت: خراسان جنوبی از استانهایی است که در حوزه صنایعدستی رشتههای فعال و ظرفیتهای قابل توجهی دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود ۳هزار صنعتگر استان در حوزه نساجی سنتی فعالیت میکنند، افزود: تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی نیز از ظرفیتهای مهم خراسان جنوبی به شمار میرود که میتواند در اشتغالزایی و رونق اقتصادی استان نقش مؤثری ایفا کند.
او گفت: ذخایر این سنگها در شهرستانهایی همچون خوسف، زیرکوه، قاینات، سربیشه و نهبندان وجود دارد.
برآبادی تصریح کرد: برنامههای حوزه صنایعدستی باید خلاقمحور و دانشمحور باشد. صنایعدستی بر پایه دانش بومی شکل گرفته، اما در شرایط کنونی لازم است این دانش با خلاقیت و نوآوری تکمیل شود؛ امری که بدون همراهی جامعه دانشگاهی امکانپذیر نیست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی همچنین از انعقاد تفاهمنامه با پارک علم و فناوری برای تأسیس نخستین خانه خلاق صنایعدستی در عمارت و باغ جهانی اکبریه خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهمنامه، صنعتگران خلاقمحور در این مکان مستقر میشوند و در کنار تولید، در حوزه آموزش و توسعه ایدههای نو نیز فعالیت خواهند کرد.
او ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامهها، صنایعدستی خراسان جنوبی بتواند جایگاه شایستهتری در سطح ملی و بینالمللی به دست آورد و سهم بیشتری در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان ایفا کند.
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