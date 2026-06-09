به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترک بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حاکم ممکان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با محوریت بررسی پروژه‌های راهبردی و اولویت‌دار شهرستان ارومیه در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین ظرفیت‌ها، چالش‌ها و الزامات توسعه‌ای منطقه با رویکرد تقویت زیرساخت‌های گردشگری، صیانت از میراث تاریخی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های فرهنگی و بومی مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای شاخص‌های توسعه گردشگری تاکید شد.

از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این جلسه، تخصیص اعتبارات از محل منابع ملی وزارتخانه جهت پیشرفت پروژه‌ها بود؛ موضوعی که در راستای حمایت از طرح‌های زیرساختی و ارتقای جایگاه گردشگری ارومیه مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه، پروژه‌هایی نظیر تکمیل موزه باستان شناسی ارومیه، ایجاد زیرساخت های گردشگری در قلعه بردوک، مارمشیو، آبشار سوله دوکل، آبشار سولک تا دریاچه دالامپر در منطقه سیلوانا و ... به‌عنوان اولویت‌های مهم منطقه بررسی و درباره روند اجرایی و الزامات پشتیبانی از آن‌ها تبادل‌نظر شد.

حاضران در این نشست با تاکید بر اهمیت حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی به‌عنوان سرمایه هویتی و تمدنی کشور، توسعه گردشگری پایدار را یکی از پیشران‌های مؤثر رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و تقویت زیست‌بوم فرهنگی منطقه دانستند.

در پایان این نشست مقرر شد با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی، استانی و منطقه‌ای، تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، صیانت مؤثر از میراث‌فرهنگی و ترویج صنایع‌دستی بومی بیش از پیش تقویت شود.

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