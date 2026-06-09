به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاظم شبنم‌زاده با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با مقامات عالی استان و شهرستان، اظهار کرد: پیرو نشست مشترک با نماینده مجلس شورای اسلامی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، فرماندار و مسئولان شهرداری باغستان، فرآیند الگوسازی و اجرای پروژه بهسازی کوچه صفا با حساسیت و دقت فنی ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردوس افزود: در بازدید میدانی کارشناسان ارشد و اعضای شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان به همراه کارشناسان اداره شهرستان، روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، به بررسی دقیق ابعاد تخصصی حوزه سیما و منظر شهری پرداختند. محور اصلی این بررسی‌ها، سامان‌دهی مسیرهای سواره و پیاده‌رو در محدوده خیابان صفا بوده است.

او هدف از اجرای این طرح را حفظ ارزش‌های کالبدی و منظر فرهنگی عنوان کرد و افزود: تلاش ما بر این است تا ضمن ارتقای شاخص‌های کیفی زندگی برای شهروندان، اصالت و هویت فرهنگی این بافت ارزشمند که بخشی از عرصه قنات جهانی بلده و مسیر ثبت‌ملی درختان کهنسال باغستان است، به‌طور کامل صیانت شود.

شبنم‌زاده در پایان با اشاره به تأکید نماینده مردم بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: این بازدیدها و جلسات تخصصی تا رسیدن به نتایج نهایی و اجرای کامل طرح طبق زمان‌بندی مقرر، با جدیت و به صورت مستمر تداوم خواهد یافت تا این خیابان به الگویی موفق در پروژه‌های بهسازی شهری تبدیل شود.

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