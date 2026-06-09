۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۵

بازدید میدانی اعضای شورای فنی میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی از پروژه بهسازی «کوچه صفا» در فردوس

بازدید میدانی اعضای شورای فنی میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی از پروژه بهسازی «کوچه صفا» در فردوس

دومین نشست تخصصی و بازدید میدانی اعضای شورای فنی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از پروژه بهسازی «کوچه صفا» در شهر باغستان فردوس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاظم شبنم‌زاده با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با مقامات عالی استان و شهرستان، اظهار کرد: پیرو نشست مشترک با نماینده مجلس شورای اسلامی، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، فرماندار و مسئولان شهرداری باغستان، فرآیند الگوسازی و اجرای پروژه بهسازی کوچه صفا با حساسیت و دقت فنی ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردوس افزود: در بازدید میدانی کارشناسان ارشد و اعضای شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان به همراه کارشناسان اداره شهرستان، روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، به بررسی دقیق ابعاد تخصصی حوزه سیما و منظر شهری پرداختند. محور اصلی این بررسی‌ها، سامان‌دهی مسیرهای سواره و پیاده‌رو در محدوده خیابان صفا بوده است.

او هدف از اجرای این طرح را حفظ ارزش‌های کالبدی و منظر فرهنگی عنوان کرد و افزود: تلاش ما بر این است تا ضمن ارتقای شاخص‌های کیفی زندگی برای شهروندان، اصالت و هویت فرهنگی این بافت ارزشمند که بخشی از عرصه قنات جهانی بلده و مسیر ثبت‌ملی درختان کهنسال باغستان است، به‌طور کامل صیانت شود.

شبنم‌زاده در پایان با اشاره به تأکید نماینده مردم بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: این بازدیدها و جلسات تخصصی تا رسیدن به نتایج نهایی و اجرای کامل طرح طبق زمان‌بندی مقرر، با جدیت و به صورت مستمر تداوم خواهد یافت تا این خیابان به الگویی موفق در پروژه‌های بهسازی شهری تبدیل شود.

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کد خبر 1405031901485
سمیه محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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