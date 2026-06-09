به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی صالحی روز سهشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: فروشگاه صنایعدستی در خوسف با دریافت مجوز رسمی از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فعالیت خود را آغاز میکند و در زمینه عرضه و فروش محصولات صنایعدستی و تولیدات هنرمندان شهرستان و استان فعالیت خواهد داشت.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف افزود: در این مجموعه علاوه بر فروش محصولات صنایعدستی، دورههای آموزشی، مهارتآموزی و توانمندسازی در رشته رودوزیهای سنتی و سایر هنرهای مرتبط نیز برگزار خواهد شد تا زمینه ارتقای مهارت هنرجویان و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال فراهم شود.
او با اشاره به اهمیت ایجاد فروشگاههای تخصصی صنایعدستی اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای هنرمندان صنایعدستی، موضوع بازاریابی و فروش محصولات است. راهاندازی فروشگاههای دارای مجوز رسمی، ضمن ایجاد فضایی مناسب برای عرضه دائمی محصولات، موجب حذف واسطهها، افزایش درآمد هنرمندان، معرفی بهتر تولیدات بومی و جلب اعتماد خریداران میشود.
صالحی ادامه داد: این فروشگاهها علاوه بر نقش اقتصادی، به عنوان مراکز فرهنگی نیز عمل میکنند و میتوانند در معرفی هنرهای سنتی، انتقال دانش بومی به نسل جوان و آشنایی گردشگران با ظرفیتهای صنایعدستی منطقه مؤثر باشند.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف خاطرنشان کرد: توسعه مراکز عرضه صنایعدستی در کنار ایجاد بازارچههای دائمی، خانههای صنایعدستی و کارگاههای تولیدی، از برنامههای مهم شهرستان خوسف برای حمایت از هنرمندان و رونق اقتصاد صنایعدستی است.
او ابراز امیدواری کرد: با افتتاح این فروشگاه، زمینه عرضه گستردهتر محصولات هنرمندان، توسعه آموزشهای تخصصی و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه صنایعدستی بیش از پیش فراهم شود.
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