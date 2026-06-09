به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیداحمد برآبادی روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ بیان کرد: پروژه جهانی‌شدن روستای تاریخی «افین» ادامه دارد با هدف معرفی این مقصد گردشگری به عرصه بین‌المللی، اقدامات ارزنده‌ای در حال انجام است و در همین راستا، «شورای راهبردی روستای افین» تشکیل و اعتبارات ویژه‌ای برای مرمت مسجد جامع تاریخی این روستا، پس از یک دهه وقفه، تخصیص یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در جلسه‌ای که با همین منظور در محل فرمانداری شهرستان زیرکوه تشکیل شد، بر اهمیت جایگاه افین به عنوان قطب تولید زرشک بی‌دانه در جهان تاکید کرد.

او گفت: تدوین طرح جامع گردشگری با ردیف اعتباری ملی، گامی بلند برای تثبیت نام افین در نقشه جهانی گردشگری است.

برآبادی بیان کرد: در راستای آماده‌سازی برای ارزیابی‌های بین‌المللی UN Tourism، اقداماتی نظیر تولید محتوای گردشگری به شش زبان زنده دنیا و نصب تابلوهای دوزبانه در دستور کار قرار گرفته است. پیوستن به شبکه دهکده‌های جهانی نه تنها برندسازی بین‌المللی برای این روستای تاریخی به همراه خواهد داشت، بلکه به حفظ میراث طبیعی و فرهنگی منطقه برای نسل‌های آینده کمک شایانی خواهد کرد.

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