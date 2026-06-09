به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی طلوعی اعلام کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته صنایعدستی، ویژه برنامهای آموزشی و پژوهشی در خانه آبگینه برگزار میشود. این رویداد با هدف معرفی ظرفیتهای هنرهای سنتی، ارتقای دانش تخصصی فعالان حوزه صنایعدستی و ایجاد بستری برای تبادل تجربیات میان هنرمندان و پژوهشگران برنامهریزی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران افزود: در این برنامه ورکشاپ تخصصی آینهکاری، پنل پژوهشی گچبری و آینهکاری و همچنین بازدید از گالری آثار هنری پیشبینی شده است. این رویداد زمینه آشنایی علاقهمندان با پیشینه، تکنیکها و ظرفیتهای هنری آینهکاری را به عنوان یکی از هنرهای شاخص ایرانی فراهم میکند.
او اظهار کرد: برگزاری چنین برنامههایی نقش مؤثری در حفظ، احیا و انتقال دانش و مهارتهای هنرهای سنتی به نسلهای جدید دارد. توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه صنایعدستی میتواند به معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی و هنری کشور کمک کند.
طلوعی از هنرمندان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان به هنرهای سنتی دعوت کرد تا در این رویداد حضور یابند و از فرصتهای آموزشی و تخصصی آن بهرهمند شوند. این برنامه روز سهشنبه 26خردادماه از ساعت ۹ تا ۲۰ در خانه آبگینه واقع در میدان توحید، نصرت غربی، خیابان ستایش، کوچه درخشان، پلاک یک برگزار میشود.
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