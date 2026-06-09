برگزاری ورکشاپ هنری «عصری با هنر» در فرهنگسرای سلامت

به گزارش خبرنگار میراثآریا، ورکشاپ تخصصی هنرهای سنتی با عنوان «عصری با هنر» به مناسبت هفته صنایعدستی، روز سهشنبه ۱۹ خردادماه ساعت ۱۵ در فرهنگسرای سلامت برگزار میشود.
این برنامه با همکاری معاونت صنایعدستی استان تهران تدارک دیده شده و میزبان علاقهمندان به هنرهای اصیل ایرانی خواهد بود. در این ورکشاپ، اساتید برجسته حوزه هنرهای سنتی، تکنیکها و ظرافتهای رشتههای مختلف را به صورت عملی آموزش میدهند.
ساخت ساز، سوختهنگاری، منبت قلمریز، معرق چوب، خطاطی و خطنقاشی از جمله رشتههایی هستند که در این برنامه به علاقهمندان معرفی و آموزش داده میشوند.
برگزاری این ورکشاپ فرصتی برای آشنایی نزدیک با فرآیند خلق آثار هنری و بهرهمندی از تجربیات هنرمندان پیشکسوت فراهم میکند. حضور در این برنامه برای عموم علاقهمندان به هنر آزاد است.
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