به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹ به مناسبت هفته صنایع‌دستی و با همکاری معاونت صنایع‌دستی استان تهران، مراسم «احیای بازارچه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ایرانسرا» را برگزار می‌کند.

این رویداد با شعار «۲۱ روایت از هنر و خلاقیت ایرانی» بستری برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و کسب‌وکارهای خلاق فراهم کرده است. بازدیدکنندگان در این بازارچه می‌توانند از ۲۱ غرفه تخصصی دیدن کنند.

بازارچه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ایرانسرا با هدف نمایش ظرفیت‌های هنر، فرهنگ و هویت اصیل ایرانی و همچنین حمایت از هنرمندان و کسب‌وکارهای خلاق طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

این مراسم روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰ در خانه فرهنگ ایرانسرا برگزار می‌شود و علاقه‌مندان به هنر و فرهنگ می‌توانند در این رویداد حضور یابند.

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