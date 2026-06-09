به گزارش خبرنگار میراثآریا، مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹ به مناسبت هفته صنایعدستی و با همکاری معاونت صنایعدستی استان تهران، مراسم «احیای بازارچه صنایعدستی و هنرهای سنتی ایرانسرا» را برگزار میکند.
این رویداد با شعار «۲۱ روایت از هنر و خلاقیت ایرانی» بستری برای معرفی توانمندیهای هنرمندان و فعالان حوزه صنایعدستی، هنرهای سنتی و کسبوکارهای خلاق فراهم کرده است. بازدیدکنندگان در این بازارچه میتوانند از ۲۱ غرفه تخصصی دیدن کنند.
بازارچه صنایعدستی و هنرهای سنتی ایرانسرا با هدف نمایش ظرفیتهای هنر، فرهنگ و هویت اصیل ایرانی و همچنین حمایت از هنرمندان و کسبوکارهای خلاق طراحی و برنامهریزی شده است.
این مراسم روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ساعت ۱۶:۳۰ در خانه فرهنگ ایرانسرا برگزار میشود و علاقهمندان به هنر و فرهنگ میتوانند در این رویداد حضور یابند.
انتهای پیام/
نظر شما