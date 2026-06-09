به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رویداد بزرگ صنایع‌دستی به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی و با همکاری معاونت صنایع‌دستی استان تهران، از ۱۷ تا ۲۰ خردادماه در خانه نیاک واقع در محله تاریخی عودلاجان برگزار می‌شود.

در این رویداد که همه‌روزه از ساعت ۱۱ صبح تا بعدازظهر میزبان علاقه‌مندان است، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی ایران تدارک دیده شده است.

برگزاری ورکشاپ رایگان آموزش دوخت‌های پایه رودوزی‌های سنتی، فروش ویژه صنایع‌دستی، عکاسی با لباس‌های اقوام ایرانی، بازدید از کارگاه و نگارخانه مجموعه و پذیرایی در چایخانه سنتی خانه نیاک از جمله برنامه‌های این رویداد است.

این برنامه فرصتی برای شهروندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی فراهم می‌کند تا در فضایی تاریخی، با جلوه‌هایی از هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشور آشنا شوند و پیوند میان سنت، هنر و هویت فرهنگی ایران را از نزدیک تجربه کنند.

بازدید از این رویداد برای عموم آزاد است.

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