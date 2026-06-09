بهگزارش خبرنگار میراثآریا، اسدالله تاجیک رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پاکدشت گفت: به مناسبت ۲۰ خرداد روز جهانی صنایعدستی، نمایشگاه صنایعدستی با هدف معرفی توانمندیهای هنرمندان و صنعتگران شهرستان پاکدشت در هتل رامیلا برگزار میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پاکدشت افزود: این نمایشگاه فرصتی برای عرضه و معرفی محصولات صنایعدستی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و آشنایی بیشتر شهروندان با ظرفیتهای این حوزه فراهم میکند.
او افزود: همزمان با برگزاری این نمایشگاه، برنامه بازدید از کارگاههای صنایعدستی شهرستان نیز در روز ۲۰ خردادماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ اجرا خواهد شد تا علاقهمندان از نزدیک با فرآیند تولید و فعالیت هنرمندان صنایعدستی آشنا شوند.
تاجیک اظهار کرد: برگزاری این برنامهها در راستای پاسداشت روز جهانی صنایعدستی، ترویج فرهنگ استفاده از محصولات بومی و معرفی ظرفیتهای هنری شهرستان پاکدشت انجام میشود و نقش مؤثری در حمایت از فعالان این حوزه دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پاکدشت تأکید کرد: توسعه و رونق صنایعدستی علاوه بر حفظ میراثفرهنگی و هویت بومی، زمینهساز اشتغالزایی و تقویت اقتصاد محلی است و اداره میراثفرهنگی شهرستان از برنامههای مرتبط با این بخش حمایت میکند.
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