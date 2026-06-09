به گزارش خبرنگار میراثآریا، دوره بازآموزی مدیریت واحدهای اقامتگاههای بومگردی روز سهشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ حضور بیش از ۷۰ نفر از مدیران و بهرهبرداران اقامتگاههای بومگردی، فعالان حوزه گردشگری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی سنندج، نماینده بنیاد علوی در استان و جمعی از معاونان، کارشناسان و مسئولان این حوزه، در هتل جهانگردی سنندج برگزار شد.
در این دوره آموزشی، مباحث مرتبط با مدیریت واحدهای اقامتگاههای بومگردی، نحوه ارائه خدمات به مسافران، اصول مهماننوازی، ارتقای کیفیت خدمات، مدیریت ارتباط با گردشگران و شیوههای بهبود تجربه سفر برای گردشگران توسط تیمور خالدی رئیس گروه نظارت و امور مراکز گردشگری مورد آموزش و بررسی قرار گرفت.
شرکتکنندگان در این دوره همچنین با اهمیت استانداردسازی خدمات در اقامتگاههای بومگردی و نقش آن در افزایش رضایتمندی گردشگران و توسعه گردشگری پایدار آشنا شدند.
در این نشست همچنین بر ضرورت ارتقای مهارتهای مدیریتی و خدماتی فعالان بومگردی تاکید شد و حاضران به بیان دیدگاهها و چالشهای موجود در مسیر فعالیت اقامتگاههای بومگردی پرداختند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در این نشست با تاکید بر اهمیت حرفهایسازی فعالیت اقامتگاههای بومگردی گفت: ارتقای کیفیت خدمات و توجه به مهماننوازی باید در اولویت مدیران این واحدها قرار گیرد.
پویا طالبنیا با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی، طبیعی و تاریخی کردستان اظهار کرد: اقامتگاههای بومگردی نقش مهمی در معرفی این ظرفیتها و افزایش ماندگاری گردشگران در استان دارند.
او بر تداوم برگزاری دورههای آموزشی برای فعالان این حوزه تاکید کرد و افزود: توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای سطح خدمات از مهمترین برنامههای حمایتی ادارهکل میراثفرهنگی استان است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از انرژیهای پاک در تاسیسات گردشگری یادآور شد: توسعه انرژی خورشیدی میتواند علاوه بر تامین برق پایدار، به کاهش هزینهها و ایجاد درآمد پایدار برای واحدهای گردشگری کمک کند.
او عنوان کرد: تسهیلات کمبهره برای فعالان گردشگری پیشبینی شده و تکمیل طرحهای نیمهتمام گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی سنندج هم در این نشست، بومگردی را یکی از مهمترین بخشهای گردشگری دانست و گفت: هر اقامتگاه بومگردی علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در انتقال فرهنگ، هویت و سبک زندگی بومی به گردشگران دارد.
فرهاد میمنتآبادی اظهار کرد: گردشگری امروز بیش از گذشته به سمت تجربههای بومی و طبیعتمحور حرکت کرده و کردستان از ظرفیتهای ارزشمندی در این حوزه برخوردار است.
او با بیان اینکه فعالان بومگردی سفیران فرهنگی استان هستند، افزود: ارتقای کیفیت خدمات و بهرهگیری از ظرفیتهای جدید از جمله انرژیهای تجدیدپذیر میتواند به توسعه پایدار گردشگری در استان کمک کند.
کامبیز محمدی، نماینده بنیاد علوی در استان نیز در این نشست، به تشریح طرحهای حمایتی این بنیاد در زمینه آموزش، برندینگ، رزرو و ارائه تسهیلات به اقامتگاههای بومگردی و واحدهای اقامتی سنتی در سطح استان پرداخت.
در ادامه این نشست آموزشی و در وبینار رایگان پروژه «برق سبز گردشگری» که با همکاری شرکت برقتو و معاونت گردشگری و مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، کارشناسان حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به تشریح ظرفیتهای استفاده از انرژی خورشیدی در تاسیسات گردشگری پرداختند و موضوعاتی مانند احداث نیروگاههای خورشیدی در اقامتگاهها، هتلها و مراکز گردشگری، استفاده از تسهیلات ویژه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان، امکان فروش برق و ایجاد درآمد پایدار، هزینههای اجرا و بازگشت سرمایه و همچنین بهرهگیری از سیستمهای برق اضطراری مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/
نظر شما