بهگزارش خبرنگار میراثآریاحسین ایزدی سهشنبه ۱۹ خرداد۱۴۰۵ در آیین افتتاح نمایشگاه صنایعدستی در شهرستان بهشهر در جمع هنرمندان و فعالان صنایعدستی این شهر اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف دستگاههای فرهنگی و آموزشی، انتقال دانش و معرفی هنرهای بومی و سنتی به نسلهای جدید است تا رشتههای ارزشمند و اصیل استان به فراموشی سپرده نشوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به جایگاه بهشهر در حوزه صنایعدستی افزود: این شهرستان از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است و هنرمندان آن توانستهاند سهم قابلتوجهی از افتخارات ملی و بینالمللی صنایعدستی استان را کسب کنند.
او حمایت از بازار فروش محصولات صنایعدستی را از دغدغههای اصلی این ادارهکل دانست و تصریح کرد: با تأکید استاندار مازندران، ایجاد بازارچههای دائمی صنایعدستی در نقاط مختلف استان، بهویژه در مبادی ورودی، در حال پیگیری است و بهشهر به عنوان یکی از مناطق هدف در این طرح قرار دارد.
ایزدی خاطرنشان کرد: خانه میراثی چشمهعمارت نیز در قالب تفاهمنامه در اختیار هنرمندان قرار گرفته و برنامهریزی برای توسعه فضاهای عرضه و فروش محصولات صنایعدستی در پارکها و سایر فضاهای مناسب شهری ادامه دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با قدردانی از تلاش هنرمندان گفت: حفظ کرامت و حمایت از فعالان این حوزه ضروری است و علاوه بر فراهمسازی زیرساختهای فروش، تسهیلات کمبهره نیز با همکاری دستگاههای مرتبط در اختیار هنرمندان قرار میگیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران ابراز امیدواری کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت هنرمندان، زمینه رونق صنایعدستی، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ میراثفرهنگی بومی استان بیش از پیش فراهم شود.
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