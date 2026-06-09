به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی رئیسی امروز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی به عنوان نماد فرهنگ، هویت و خلاقیت ایرانی اظهار کرد: روز جهانی صنایع‌دستی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های هنرمندان این حوزه و ترویج هنرهای سنتی و بومی است. شعار امسال روز جهانی صنایع‌دستی «اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» انتخاب شده که بیانگر نقش مؤثر صنایع‌دستی در حفظ میراث‌فرهنگی و توسعه اقتصاد مبتنی بر خلاقیت است.

مشاور اجرایی و رئیس اداره هماهنگی امور شهرستان‌های اداره کل استان تهران ادامه داد: نمایشگاه «دستان ماندگار» با حضور ۳۲ هنرمند منتخب از ۱۶ شهرستان استان تهران برگزار می‌شود و از هر شهرستان، دو هنرمند به انتخاب مدیر اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان در این رویداد حضور خواهند داشت. این نمایشگاه بستری برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان و عرضه آثار فاخر صنایع دستی به علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

او درباره محل برگزاری این رویداد گفت: عمارت ملوکانه واقع در خیابان فردوسی، مقابل خیابان شهید امیرعبداللهیان، با برخورداری از فضایی سنتی و معماری اصیل ایرانی، میزبان این رویداد فرهنگی و هنری خواهد بود و فضای مناسبی را برای معرفی آثار هنرمندان صنایع‌دستی استان تهران فراهم کرده است.

رئیسی با اشاره به برنامه‌های جانبی نمایشگاه خاطرنشان کرد: در حاشیه این رویداد، نشست آموزشی آشنایی با پلتفرم‌های فروش آنلاین با محوریت بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی برای مدیران شهرستان‌های استان تهران برگزار خواهد شد تا ظرفیت‌های نوین عرضه و فروش آثار صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گیرد.

مشاور اجرایی و رئیس اداره هماهنگی امور شهرستان‌های اداره کل استان تهران همچنین از برگزاری کارگاه رایگان آموزش سفالگری برای عموم علاقه‌مندان خبر داد و افزود: این کارگاه با هدف آشنایی بیشتر شهروندان با هنر سفالگری و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان هنرمندان و مخاطبان برگزار می‌شود.

او در پایان از عموم شهروندان، هنرمندان، فعالان حوزه صنایع‌دستی و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی دعوت کرد با حضور در نمایشگاه «دستان ماندگار»، ضمن حمایت از هنرمندان استان تهران، از نزدیک با ظرفیت‌ها و جلوه‌های متنوع صنایع‌دستی این استان آشنا شوند.

این نمایشگاه روز چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در عمارت ملوکانه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت رایگان از آن بازدید کنند.

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