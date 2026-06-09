۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۳

برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی «دستان ماندگار» به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی در تهران

برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی «دستان ماندگار» به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی در تهران

مشاور اجرایی و رئیس اداره هماهنگی امور شهرستان‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، از برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی «دستان ماندگار» به مناسبت ۲۰ خرداد، روز جهانی صنایع‌دستی، خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی رئیسی امروز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی به عنوان نماد فرهنگ، هویت و خلاقیت ایرانی اظهار کرد: روز جهانی صنایع‌دستی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های هنرمندان این حوزه و ترویج هنرهای سنتی و بومی است. شعار امسال روز جهانی صنایع‌دستی «اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» انتخاب شده که بیانگر نقش مؤثر صنایع‌دستی در حفظ میراث‌فرهنگی و توسعه اقتصاد مبتنی بر خلاقیت است.

مشاور اجرایی و رئیس اداره هماهنگی امور شهرستان‌های اداره کل استان تهران ادامه داد: نمایشگاه «دستان ماندگار» با حضور ۳۲ هنرمند منتخب از ۱۶ شهرستان استان تهران برگزار می‌شود و از هر شهرستان، دو هنرمند به انتخاب مدیر اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان در این رویداد حضور خواهند داشت. این نمایشگاه بستری برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان و عرضه آثار فاخر صنایع دستی به علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

او درباره محل برگزاری این رویداد گفت: عمارت ملوکانه واقع در خیابان فردوسی، مقابل خیابان شهید امیرعبداللهیان، با برخورداری از فضایی سنتی و معماری اصیل ایرانی، میزبان این رویداد فرهنگی و هنری خواهد بود و فضای مناسبی را برای معرفی آثار هنرمندان صنایع‌دستی استان تهران فراهم کرده است.

رئیسی با اشاره به برنامه‌های جانبی نمایشگاه خاطرنشان کرد: در حاشیه این رویداد، نشست آموزشی آشنایی با پلتفرم‌های فروش آنلاین با محوریت بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی برای مدیران شهرستان‌های استان تهران برگزار خواهد شد تا ظرفیت‌های نوین عرضه و فروش آثار صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گیرد.

مشاور اجرایی و رئیس اداره هماهنگی امور شهرستان‌های اداره کل استان تهران همچنین از برگزاری کارگاه رایگان آموزش سفالگری برای عموم علاقه‌مندان خبر داد و افزود: این کارگاه با هدف آشنایی بیشتر شهروندان با هنر سفالگری و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان هنرمندان و مخاطبان برگزار می‌شود.

او در پایان از عموم شهروندان، هنرمندان، فعالان حوزه صنایع‌دستی و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی دعوت کرد با حضور در نمایشگاه «دستان ماندگار»، ضمن حمایت از هنرمندان استان تهران، از نزدیک با ظرفیت‌ها و جلوه‌های متنوع صنایع‌دستی این استان آشنا شوند.

این نمایشگاه روز چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در عمارت ملوکانه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت رایگان از آن بازدید کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031901559
وجیهه قاسمی
دبیر مهدی ارجمند

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