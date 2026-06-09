بهگزارش خبرنگار میراثآریا، غلامرضا شریعتی در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنایعدستی که به مناسبت گرامیداشت هفته صنایعدستی در شهرستان بهشهر برپا شد در جمع فعالان حوزه مشاغل خانگی و صنایعدستی اظهار کرد: کشور برای موفقیت در برابر دشمن نیازمند اقتصاد قوی است و اقتصاد قوی میتواند کشور را رو به جلو حرکت دهد.
نماینده مردم گلوگاه، نکا و بهشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۱ درباره جنگ اقتصادی، گفت: دشمن در این جنگ به دنبال ایجاد نارضایتی و جدایی مردم از نظام است.
او افزود: برای موفقیت در جهاد اقتصادی باید جمع کثیری از بانوان وارد میدان اقتصاد شوند و مسئولان نیز در حوزه بازاریابی و تأمین تسهیلات بانکی از آنان حمایت کنند.
شریعتی ادامه داد: برای بهبود اقتصاد خانواده، همه اعضای خانواده باید در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی مشارکت داشته باشند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت تولید اظهار کرد: راه برونرفت از مشکلات کشور، عزت و سربلندی ایران فقط تولید است.
او همچنین گفت: گرانی نتیجه کمبود تولید است و هرچه تولید افزایش یابد، مشکلات اقتصادی کاهش خواهد یافت.
شریعتی با قدردانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت میراثفرهنگی و دیگر دستگاههای فعال در حوزه ایجاد مشاغل خانگی، از اقدامات انجامشده برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تولید تقدیر کرد.
نماینده مردم گلوگاه، نکا و بهشهر در مجلس شواری اسلامی همچنین با اشاره به تحولات اخیر، از ایستادگی مردم و نیروهای مسلح قدردانی کرد و گفت: به واسطه شجاعت و پایمردی مردم، خبرهای خوبی برای ملت خواهد آمد که از سوی مسئولان اطلاعرسانی خواهد شد.
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