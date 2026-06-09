۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۰

نماینده بهشهر در مجلس:

راه برون‌رفت از مشکلات کشور، تولید و تقویت اقتصاد است

راه برون‌رفت از مشکلات کشور، تولید و تقویت اقتصاد است

نماینده مردم گلوگاه، نکا و بهشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حضور گسترده مردم در عرصه اقتصاد و تولید، گفت: راه برون‌رفت از مشکلات کشور، عزت و سربلندی ایران، «تولید» است و تقویت اقتصاد می‌تواند کشور را در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن مقاوم‌تر کند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلام‌رضا شریعتی در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی که به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی در شهرستان بهشهر برپا شد در جمع فعالان حوزه مشاغل خانگی و صنایع‌دستی اظهار کرد: کشور برای موفقیت در برابر دشمن نیازمند اقتصاد قوی است و اقتصاد قوی می‌تواند کشور را رو به جلو حرکت دهد.

نماینده مردم گلوگاه، نکا و بهشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۱ درباره جنگ اقتصادی، گفت: دشمن در این جنگ به دنبال ایجاد نارضایتی و جدایی مردم از نظام است.

او افزود: برای موفقیت در جهاد اقتصادی باید جمع کثیری از بانوان وارد میدان اقتصاد شوند و مسئولان نیز در حوزه بازاریابی و تأمین تسهیلات بانکی از آنان حمایت کنند.

شریعتی ادامه داد: برای بهبود اقتصاد خانواده، همه اعضای خانواده باید در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مشارکت داشته باشند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت تولید اظهار کرد: راه برون‌رفت از مشکلات کشور، عزت و سربلندی ایران فقط تولید است.

او همچنین گفت: گرانی نتیجه کمبود تولید است و هرچه تولید افزایش یابد، مشکلات اقتصادی کاهش خواهد یافت.

شریعتی با قدردانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت میراث‌فرهنگی و دیگر دستگاه‌های فعال در حوزه ایجاد مشاغل خانگی، از اقدامات انجام‌شده برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تولید تقدیر کرد.

نماینده مردم گلوگاه، نکا و بهشهر در مجلس شواری اسلامی همچنین با اشاره به تحولات اخیر، از ایستادگی مردم و نیروهای مسلح قدردانی کرد و گفت: به واسطه شجاعت و پایمردی مردم، خبرهای خوبی برای ملت خواهد آمد که از سوی مسئولان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031901562
ثریا هاشم‌پور
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha