۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۷

هم‌افزایی میراث‌فرهنگی و اتاق بازرگانی بجنورد برای پاسدلشت روز جهانی صنایع‌دستی و روز ملی فرش دستباف

هم‌افزایی میراث‌فرهنگی و اتاق بازرگانی بجنورد برای پاسدلشت روز جهانی صنایع‌دستی و روز ملی فرش دستباف

نشست هماهنگی همایش گرامی‌داشت روز جهانی صنایع‌دستی و روز ملی فرش دستباف با هدف برگزاری شایسته این رویداد در خراسان شمالی برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هم‌افزایی برگزاری همایش روز حهانی صنایع‌دستی دوشنبه ۱۸ خردادماه به میزبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در محل تاریخی صنایع‌دستی حسینیه جاجرمی‌ها برگزار شد. در این نشست، احمد دیناری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، به همراه معاونان این اداره‌کل، معاونت مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی و مدیر روابط عمومی اتاق بجنورد حضور داشتند.
در ادامه، نمایندگان اتاق بازرگانی بجنورد نیز ضمن اعلام آمادگی برای میزبانی از این همایش، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه تجلیل از هنرمندان و نحوه برگزاری هرچه بهتر این رویداد را تشریح کردند.
بررسی جزئیات اجرایی همایش، تدوین فهرست منتخبین برای تجلیل، هماهنگی پنل‌های تخصصی و هم‌اندیشی درباره شیوه انعکاس دستاوردهای هنری استان در حاشیه این برنامه، از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو در این نشست بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031901565
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha