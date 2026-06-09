بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست همافزایی برگزاری همایش روز حهانی صنایعدستی دوشنبه ۱۸ خردادماه به میزبانی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی در محل تاریخی صنایعدستی حسینیه جاجرمیها برگزار شد. در این نشست، احمد دیناری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، به همراه معاونان این ادارهکل، معاونت مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی و مدیر روابط عمومی اتاق بجنورد حضور داشتند.
در ادامه، نمایندگان اتاق بازرگانی بجنورد نیز ضمن اعلام آمادگی برای میزبانی از این همایش، برنامههای پیشبینیشده در حوزه تجلیل از هنرمندان و نحوه برگزاری هرچه بهتر این رویداد را تشریح کردند.
بررسی جزئیات اجرایی همایش، تدوین فهرست منتخبین برای تجلیل، هماهنگی پنلهای تخصصی و هماندیشی درباره شیوه انعکاس دستاوردهای هنری استان در حاشیه این برنامه، از مهمترین محورهای گفتوگو در این نشست بود.
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