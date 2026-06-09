۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۳

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی خبر داد

اجرای ۸۰ برنامه در خراسان رضوی طی هفته صنایع دستی

اجرای ۸۰ برنامه در خراسان رضوی طی هفته صنایع دستی

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: بیش از ۸۰ برنامه در سطح استان در ایام هفته صنایع دستی که شامل؛ ۲۳ نمایشگاه، ۶ افتتاح کارگاه، ۱۲ فروشگاه صنایع دستی، ۲ آموزشگاه و ۲۴ برنامه عمومی دیگر می شود، ‌برگزار خواهد شد، همچنین نخستین مرکز آموزش صنایع دستی در شهرستان مرزی سرخس فردا افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1405 در نشست خبری اعلام برنامه‌های روزجهانی و هفته صنایع‌دستی که در خبرگزاری ایرنا برگزار شد، اظهار کرد: خراسان رضوی از میان ۲۹۰ رشته شناخته‌شده صنایع دستی کشور دارای ۹۰ رشته فعال است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به زیورآلات، فلزات، صنایع چوبی، آبگینه و صنایع سنگی اشاره کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته افزود: با تاکید بر سیاست‌های کلان کشور و توجه به اقتصاد مقاومتی، ۲ هزار و ۴۵۰ مجوز در حوزه صنایع دستی صادر شده و همزمان ۱۳۷۸ فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
موسوی ادامه داد: در حوزه آموزش، برنامه‌های متعددی در همکاری با زندان‌ها، بهزیستی، کمیته امداد و آموزش و پرورش و همچنین دوره‌های تخصصی داخلی برگزار شده است.
او افزود: همچنین در بخش توسعه و ترویج ۱۸۰ مورد فعالیت در زمینه اصالت و ترویج صنایع دستی به اجرا درآمده است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با بیان اینکه رویکرد حمایتی استان بر توسعه مناطق کمتر برخوردار متمرکز است، اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد تسهیلات به شهرستان‌ها اختصاص یافته و با توجه به ظرفیت‌های متنوع هر شهرستان، توسعه صنایع دستی به‌صورت منطقه‌ای دنبال می‌شود. در استان سه شهر ملی فیروزه، بایگ و لایین و همچنین شهر جهانی گوهرسنگ‌ها را داریم و حمایت‌ها به‌ویژه بر این مناطق متمرکز بوده است.
موسوی از اجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه زیورآلات، طراحی و سنگ‌های قیمتی در ایام جنگ خبر داد و افزود: در این ایام وشرایط خاص کشور، برنامه‌ریزی‌ های بازاریابی و فروش جدید نیز برای صنعتگران انجام شده است.
او با اشاره به طرح «اتاق ایرانی» گفت: نخستین نمایشگاه تخصصی تجهیزات تاسیسات اقامتی و آرایه‌های معماری ایرانی در روزهای ۲۴ و ۲۵ خردادماه در هتل نوین پلاس در این هفته از مجموعه‌های اقامتی برگزار می‌شود و هدف آن تجهیز اتاق‌ها و واحدهای اقامتی با ظرفیت صنایع دستی و بهره از هنر معماری قدیمی است.
مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی ما اتصال صنایع‌دستی به صنعت گردشگری است. در این نمایشگاه تلاش می‌شود نشان داده شود که چگونه صنایع‌دستی می‌تواند در تجهیز اتاق‌های ایرانی و همچنین آرایه‌های معماری هتل‌ها نقش‌آفرینی کند. او شعار سال جاری برای این هفته را «صنایع دستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» اعلام کرد و افزود: دراین راستا یک مرکز توسعه و استارت‌آپی برای تقویت اقتصاد خلاق صنعتگران ایجاد شده است.
موسوی با اشاره به ظرفیت روستاهای فعال در حوزه صنایع دستی گفت: روستا «بزد» و مناطق همجوار به عنوان منطقه ملی «فرت‌بافی» با جمعیتی حدود ۲ هزار هنرمند در این عرصه ظرفیت مهمی در حوزه صادرات دارند.

اجرای ۸۰ برنامه در خراسان رضوی طی هفته صنایع دستی


رشد ۳۷ درصدی صادرات صنایع دستی، سندی بر ظرفیتهای فراوان
مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: صادرات صنایع دستی استان با رشد ۳۷ درصدی به ۲۲۰ میلیارد ریال رسیده است و این نخستین بار است که حتی در شرایط دشوار کشور رشد صادراتی ثبت شده است. او تاکید کرد: این امر نشان از ظرفیت بالای صنایع دستی استان برای جهانی شدن و دیده شدن دارد که در حال طی این مسیر هستیم.
موسوی در ادامه همچنین خواستار توجه شهرداران و رسانه‌ها به نام‌گذاری میادین شهری با عناوین صنایع دستی شد و گفت: هدف از این اقدام، تقویت هویت شهری و حمایت از هنرمندان این حوزه است.
او با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان اظهار کرد: افتتاح خانه‌های صنایع دستی در شهرستان‌ها، توسعه گردشگری، راه‌اندازی ۶۱۷ بازارچه دائمی در مجموعه‌های تاریخی نوروزی با فروش ۱۷۰ میلیارد ریالی، برگزاری نمایشگاه در ۳۴ شهرستان در هفته فرهنگ و ادب و همچنین اجرای طرح فروش همزمان مشاغل خانگی از جمله برنامه‌های مهم امسال است.
موسوی اظهار کرد: همچنین برنامه‌هایی برای احیای رشته‌های در حال فراموشی مانند چاقوسازی، پلاس‌بافی و قفل‌سازی در دستور کار قرار دارد که در این زمینه شهر خور نیشابور به‌عنوان یکی از مراکز چاقوسازی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های زنجیره تامین و بازار گفت: در حوزه گوهرسنگ‌ها نیز با وجود مشکلات، اقدامات موثری برای تامین مواد اولیه، بسته‌بندی، طراحی و بازاریابی انجام شده و پیشنهادهایی برای بهبود فرآیند ارزیابی سنگ‌ها در مشهد ارائه شده است. او کرد: مشهد به‌عنوان هاب گردشگری کشور میزبان یک‌سوم گردشگران ایران است و باید سهم صنایع دستی در سبد سوغات گردشگران افزایش یابد که در این راستا توسعه فروشگاه‌ها و بازارچه‌های تخصصی دنبال می‌شود.

اجرای ۸۰ برنامه در خراسان رضوی طی هفته صنایع دستی

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کد خبر 1405031901573
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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