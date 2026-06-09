اجرای ۸۰ برنامه در خراسان رضوی طی هفته صنایع دستی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید جواد موسوی امروز سهشنبه 19 خرداد ماه 1405 در نشست خبری اعلام برنامههای روزجهانی و هفته صنایعدستی که در خبرگزاری ایرنا برگزار شد، اظهار کرد: خراسان رضوی از میان ۲۹۰ رشته شناختهشده صنایع دستی کشور دارای ۹۰ رشته فعال است که از مهمترین آنها میتوان به زیورآلات، فلزات، صنایع چوبی، آبگینه و صنایع سنگی اشاره کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته افزود: با تاکید بر سیاستهای کلان کشور و توجه به اقتصاد مقاومتی، ۲ هزار و ۴۵۰ مجوز در حوزه صنایع دستی صادر شده و همزمان ۱۳۷۸ فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
موسوی ادامه داد: در حوزه آموزش، برنامههای متعددی در همکاری با زندانها، بهزیستی، کمیته امداد و آموزش و پرورش و همچنین دورههای تخصصی داخلی برگزار شده است.
او افزود: همچنین در بخش توسعه و ترویج ۱۸۰ مورد فعالیت در زمینه اصالت و ترویج صنایع دستی به اجرا درآمده است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با بیان اینکه رویکرد حمایتی استان بر توسعه مناطق کمتر برخوردار متمرکز است، اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد تسهیلات به شهرستانها اختصاص یافته و با توجه به ظرفیتهای متنوع هر شهرستان، توسعه صنایع دستی بهصورت منطقهای دنبال میشود. در استان سه شهر ملی فیروزه، بایگ و لایین و همچنین شهر جهانی گوهرسنگها را داریم و حمایتها بهویژه بر این مناطق متمرکز بوده است.
موسوی از اجرای برنامههای آموزشی در حوزه زیورآلات، طراحی و سنگهای قیمتی در ایام جنگ خبر داد و افزود: در این ایام وشرایط خاص کشور، برنامهریزی های بازاریابی و فروش جدید نیز برای صنعتگران انجام شده است.
او با اشاره به طرح «اتاق ایرانی» گفت: نخستین نمایشگاه تخصصی تجهیزات تاسیسات اقامتی و آرایههای معماری ایرانی در روزهای ۲۴ و ۲۵ خردادماه در هتل نوین پلاس در این هفته از مجموعههای اقامتی برگزار میشود و هدف آن تجهیز اتاقها و واحدهای اقامتی با ظرفیت صنایع دستی و بهره از هنر معماری قدیمی است.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی افزود: یکی از دغدغههای اصلی ما اتصال صنایعدستی به صنعت گردشگری است. در این نمایشگاه تلاش میشود نشان داده شود که چگونه صنایعدستی میتواند در تجهیز اتاقهای ایرانی و همچنین آرایههای معماری هتلها نقشآفرینی کند. او شعار سال جاری برای این هفته را «صنایع دستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» اعلام کرد و افزود: دراین راستا یک مرکز توسعه و استارتآپی برای تقویت اقتصاد خلاق صنعتگران ایجاد شده است.
موسوی با اشاره به ظرفیت روستاهای فعال در حوزه صنایع دستی گفت: روستا «بزد» و مناطق همجوار به عنوان منطقه ملی «فرتبافی» با جمعیتی حدود ۲ هزار هنرمند در این عرصه ظرفیت مهمی در حوزه صادرات دارند.
رشد ۳۷ درصدی صادرات صنایع دستی، سندی بر ظرفیتهای فراوان
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی تصریح کرد: صادرات صنایع دستی استان با رشد ۳۷ درصدی به ۲۲۰ میلیارد ریال رسیده است و این نخستین بار است که حتی در شرایط دشوار کشور رشد صادراتی ثبت شده است. او تاکید کرد: این امر نشان از ظرفیت بالای صنایع دستی استان برای جهانی شدن و دیده شدن دارد که در حال طی این مسیر هستیم.
موسوی در ادامه همچنین خواستار توجه شهرداران و رسانهها به نامگذاری میادین شهری با عناوین صنایع دستی شد و گفت: هدف از این اقدام، تقویت هویت شهری و حمایت از هنرمندان این حوزه است.
او با اشاره به برنامههای توسعهای استان اظهار کرد: افتتاح خانههای صنایع دستی در شهرستانها، توسعه گردشگری، راهاندازی ۶۱۷ بازارچه دائمی در مجموعههای تاریخی نوروزی با فروش ۱۷۰ میلیارد ریالی، برگزاری نمایشگاه در ۳۴ شهرستان در هفته فرهنگ و ادب و همچنین اجرای طرح فروش همزمان مشاغل خانگی از جمله برنامههای مهم امسال است.
موسوی اظهار کرد: همچنین برنامههایی برای احیای رشتههای در حال فراموشی مانند چاقوسازی، پلاسبافی و قفلسازی در دستور کار قرار دارد که در این زمینه شهر خور نیشابور بهعنوان یکی از مراکز چاقوسازی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با اشاره به چالشهای زنجیره تامین و بازار گفت: در حوزه گوهرسنگها نیز با وجود مشکلات، اقدامات موثری برای تامین مواد اولیه، بستهبندی، طراحی و بازاریابی انجام شده و پیشنهادهایی برای بهبود فرآیند ارزیابی سنگها در مشهد ارائه شده است. او کرد: مشهد بهعنوان هاب گردشگری کشور میزبان یکسوم گردشگران ایران است و باید سهم صنایع دستی در سبد سوغات گردشگران افزایش یابد که در این راستا توسعه فروشگاهها و بازارچههای تخصصی دنبال میشود.
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