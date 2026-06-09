به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک امروز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵. با اعلام این خبر گفت: با توجه به وضعیت نجومی آسمان در پنجشنبه‌شب هفته جاری، گردشگران نجوم در شبی به‌یادماندنی، مقارنه سیاره‌های مشتری و زهره را به‌صورت ویژه در آسمان کویر ورامین رصد می‌کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: این برنامه پنجشنبه‌شب ۲۱ خرداد از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ در رصدخانه ستاره کویر واقع در روستای سلمان‌آباد از توابع بخش جوادآباد شهرستان ورامین برگزار می‌شود.

او افزود: اجرای سخنرانی علمی، رصد اجرام آسمانی، رصد صورت‌های فلکی، رصد سیاره‌های زهره و مشتری و اقمار آن‌ها، جهت‌یابی با استفاده از ستارگان و آموزش گردونه آسمان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این شب رصدی است.

تاجیک خاطرنشان کرد: این برنامه با هدف ترویج دانش نجوم و آشنایی علاقه‌مندان با پدیده‌های آسمانی برگزار می‌شود و فرصتی مناسب برای تجربه رصد آسمان شب در محیط کویری فراهم می‌کند.

محمدرضا تاجیک در پایان گفت: علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه نجومی می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۰۹۶۹۳۴۲۶ و ۰۹۳۷۶۶۵۶۰۷۶ تماس گرفته و هماهنگی‌های لازم را برای رزرو و حضور در این برنامه انجام دهند.

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