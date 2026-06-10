به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز سه شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ دومین روز نشست تخصصی مرمت و محوطهسازی گنبد سلطانیه با محوریت بررسی آخرین وضعیت کارگاههای مرمتی در مجموعه گنبد سلطانیه تشکیل شد که تمامی اعضای حاضر به همراه استادکاران کاشی و تزئینات اصفهان و مدیر اسبق پایگاه میراث جهانی نقش جهان، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سلطانیه و با حضور نمایندگان شورای راهبردی گنبد سلطانیه، به بحث و تبادل نظر پیرامون روند عملیات مرمت و حفاظت این مجموعه ارزشمند تاریخی پرداختند.
در این جلسه، گزارشی از فعالیتهای انجام شده در کارگاههای مرمتی شامل مرمت کاشیها، تزئینات گچی، سنگها و آجرکاریهای آسیبدیده ارائه شد. همچنین بر لزوم بهرهگیری از تجربیات استادکاران برجسته اصفهان در زمینه مرمت تزئینات و کاشیکاری این اثر جهانی تأکید شد.
مهدی غلامی گفت: یکی از مهمترین مصوبات این نشست، بازگشایی دروازه شمالی مجموعه گنبد سلطانیه به عنوان ورودی جدید گردشگران بود.
کارشناسان معتقدند این اقدام ضمن تسهیل دسترسی زائران و گردشگران به محوطه، نقش مؤثری در ساماندهی مسیر بازدید و کاهش ترافیک ورودیهای فعلی خواهد داشت.
سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه افزود: احیای دروازههای تاریخی و ایجاد مسیرهای دسترسی مناسب، از اصول اساسی مدیریت پایدار در محوطههای میراث جهانی است که عملیات کاوش باستانشناسی در بخشهای ضروری و از پیش تعیینشده در محوطه گنبد سلطانیه از سر گرفته شود.
میر موسی انیران، یکی از نمایندگان شورای راهبردی، در این باره اظهار کرد: کاوشهای هدفمند در عرصه و حریم گنبد سلطانیه، ضمن شناسایی لایههای پنهان تاریخی این محوطه عظیم ایلخانی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مرمتگران برای اتخاذ رویکردهای حفاظتی دقیقتر قرار خواهد داد.
پروانه عسگری، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: اعضای نشست ظهر امروز بعد از بازدید از گنبد سلطانیه، از مجموعه تفریحی و گردشگری شاهبلاغی، پایگاه ملی داش کسن، آرامگاه چلبی اوغلی، آرامگاه ملاحسن کاشی بازدید کردند.
مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه، آرامگاه الجایتو (سلطان محمد خدابنده) و بلندترین گنبد آجری جهان، به عنوان یکی از مهمترین آثار برجایمانده از دوره ایلخانی، همواره مورد توجه متخصصان و پژوهشگران داخلی و خارجی است.
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