بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیداحمد برآبادی در پیامی به مناسبت ۲۰ خردادماه، ۱۰ ژوئن روز جهانی صنایعدستی اظهار کرد: صنایعدستی، جلوهگاه ذوق، خلاقیت و هویت فرهنگی ملتها و میراثی ارزشمند است که نسل به نسل منتقل شده و امروز به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی کشور شناخته میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه ویژه خراسان جنوبی در عرصه صنایعدستی کشور افزود: این دیار کهن و هنرخیز، با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر در رشتههایی همچون پلاسبافی، گلیمبافی، حصیربافی و تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، همواره یکی از کانونهای مهم تولید و عرضه صنایع دستی اصیل ایرانی بوده است.
او با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار هنرمند در ۱۲۰ رشته صنایعدستی در استان فعالیت دارند، تصریح کرد: هنرمندان صنایعدستی خراسان جنوبی با خلق آثار فاخر و ارزشمند، نه تنها در حفظ و احیای میراثفرهنگی نقشآفرینی میکنند، بلکه از ارکان مهم اشتغال، کارآفرینی و رونق اقتصاد محلی به شمار میروند.
برآبادی خاطرنشان کرد: تولیدات صنایعدستی استان، روایتگر تاریخ، فرهنگ و هویت مردمان این سرزمین است و هر اثر هنری، پیامآور اصالت، خلاقیت و سبک زندگی ایرانی-اسلامی محسوب میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی ضمن تبریک روز جهانی صنایعدستی به هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه گفت: موفقیتها و دستاوردهای امروز صنایعدستی خراسان جنوبی مرهون تلاشهای صادقانه، عشق به هنر و پشتکار هنرمندانی است که با دستان توانمند خود، میراث نیاکان را زنده نگه داشتهاند.
برآبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه حمایتها، تقویت بازارهای فروش، بهرهگیری از ظرفیتهای نوین بازاریابی و افزایش حضور صنایعدستی استان در بازارهای ملی و بینالمللی، زمینه رشد هرچه بیشتر این صنعت ارزشمند فراهم شود.
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