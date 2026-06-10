تجلیل از صنعتگران شاخص و دارنده مُهر اصالت ملی در شهرستان سرباز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد برفر روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در مراسمی که به مناسبت هفته صنایع دستی برگزار شد از تلاش‌ها و دستاوردهای هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی شهرستان سرباز قدردانی و بر اهمیت جایگاه صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی، توسعه اشتغال و رونق اقتصادی منطقه تأکید شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرباز، با اشاره به موفقیت هنرمندان این شهرستان در رویداد مهر اصالت ملی افزود: از مجموع ۶ اثر شرکت‌کننده در رویداد مهر اصالت ملی، تعداد ۵ اثر موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدند که این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت بالا، خلاقیت و اصالت آثار هنرمندان شهرستان سرباز است.

فرماندار شهرستان سرباز نیز در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش صنعتگران و هنرمندان بومی، بر حمایت همه‌جانبه از فعالان حوزه صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: حمایت از هنرمندان و صنعتگران، سرمایه‌گذاری برای حفظ فرهنگ بومی، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان است.

محمد اسلم کریمزایی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های خلاقانه و نوآورانه در حوزه صنایع‌دستی افزود: هنرمندان شهرستان سرباز با بهره‌گیری از ذوق، مهارت و اصالت آثار خود می‌توانند علاوه بر کسب موفقیت‌های ملی، در مسیر دریافت مهر اصالت بین‌المللی نیز گام بردارند و نام این شهرستان را بیش از پیش در عرصه‌های فراملی مطرح کنند.

فرماندار سرباز در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز باید با همکاری و هم‌افزایی، زمینه لازم را برای رشد، توانمندسازی و حضور مؤثر صنعتگران در رویدادها و بازارهای گسترده‌تر فراهم کنند.

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