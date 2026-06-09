به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدعلی سپاهی روز سه شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن روز جهانی صنایع‌دستی و در راستای تکریم و حمایت از هنرمندان و صنعتگران، طرح ویزیت رایگان پزشکی در محل این اداره زاهدان اجرا شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان افزود: در این برنامه خدمات مشاوره پزشکی و ویزیت رایگان به صنعتگران و مراجعان ارائه شد و با همکاری جمعیت هلال‌احمر شهرستان، داروهای مورد نیاز تعدادی از بیماران نیز به‌صورت رایگان تأمین و توزیع شد.

او بیان کرد: این اقدام با استقبال هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی همراه بود و شماری از فعالان این حوزه از خدمات معاینه و مشاوره پزشکی بهره‌مند شدند.

سپاهی با قدردانی از همکاری جمعیت هلال‌احمر شهرستان زاهدان خاطرنشان کرد: ارائه خدمات حمایتی و رفاهی به هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، نقش مهمی در ارتقای سلامت و افزایش انگیزه فعالان این حوزه دارد و برگزاری چنین برنامه‌هایی در راستای ارج نهادن به تلاش‌های ارزشمند جامعه هنرمندان صنایع‌دستی انجام می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان افزود: حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی در کنار صیانت از میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری، از اولویت‌های این اداره است و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های مختلف، برنامه‌های حمایتی بیشتری برای این قشر برگزار شود.

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