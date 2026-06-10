به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی سه‌شنبه ۱۹ خردادماه اظهار کرد: بافت تاریخی شهر کرمانشاه به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های کالبدی و فرهنگی استان، نیازمند نظام‌نامه‌ای دقیق و کارآمد است تا بتوان ضمن صیانت از ارزش‌های تاریخی، پاسخگوی نیازهای معاصر شهروندان نیز بود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تهیه ضوابط اختصاصی برای بافت‌های تاریخی از اولویت‌های حیاتی این اداره‌کل محسوب می‌شود، افزود: در جلسات اخیر، گزارش‌های فنی، نقشه‌برداری‌های میدانی و تحلیل‌های معماری که توسط کارشناسان خبره و مشاوران ذی‌صلاح تهیه شده است، مورد بازبینی دقیق قرار گرفت تا تمامی جوانب فنی، حقوقی و ضوابط میراثی در آن لحاظ شود.

اعظمی در ادامه با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف گفت: این ضوابط به دنبال ایجاد تعادل میان حفاظت از جداره‌ها، گذرها و بافت تاریخی و همچنین فراهم کردن زمینه‌های احیا و بهسازی شهری است.

او ادامه داد: هدف ما تنها بازدارندگی نیست؛ بلکه ایجاد چارچوبی است که در آن، مرمت و توسعه بافت با رویکردی اصولی و با حفظ هویت معماری ایرانی-اسلامی صورت گیرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه با بیان اینکه بررسی اولیه این گزارش‌ها نشان‌دهنده اشراف مطلوب تیم‌های فنی بر چالش‌های موجود است، تصریح کرد: در مرحله بعدی، این ضوابط با همفکری شهرداری، راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط و با بهره‌گیری از خرد جمعی متخصصین شهری نهایی خواهد شد تا ضمانت اجرایی لازم را در پهنه‌های واجد ارزش تاریخی پیدا کند.

اعظمی در پایان گفت: حفظ بافت تاریخی کرمانشاه، امانتی برای آیندگان است و این اداره‌کل با تمام توان علمی و قانونی خود در مسیر تدوین و ابلاغ این ضوابط حرکت خواهد کرد تا از هرگونه اقدام غیرکارشناسی و آسیب به هویت بصری و تاریخی شهر جلوگیری به عمل آید.

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