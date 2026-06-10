حمید ملانوریشمسی، استاندار همدان در یادداشتی نوشت: صنایعدستی، تجلی فرهنگ، هنر و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و در عین حال یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد خلاق، اشتغالزایی و توسعه پایدار است. این حوزه با تکیه بر دانش بومی، مهارتهای سنتی و خلاقیت هنرمندان، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، توانمندسازی جوامع محلی و معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به جهان ایفا میکند.
استان همدان به عنوان یکی از کانونهای مهم صنایعدستی کشور، با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمندی همچون سفال و سرامیک لالجین، هنر فاخر منبت و مبلمان ملایر، منبت گلریز تویسرکان، مرواربافی داویجان، چرم، گلیم، گیوهدوزی، شیشهگری و دیگر هنرهای سنتی، جایگاهی ممتاز در عرصه ملی و بینالمللی دارد. ثبت جهانی لالجین به عنوان شهر جهانی سفال و ملایر به عنوان شهر جهانی منبت و مبلمان، نشاندهنده توانمندی و ظرفیت بالای هنرمندان این استان است.
بیتردید حمایت از تولید، نوآوری در طراحی، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، تجاریسازی محصولات و تقویت پیوند صنایعدستی با گردشگری، میتواند زمینهساز خلق ارزش افزوده بیشتر، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی استان باشد.
در این روز ضمن گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی و هفته صنایعدستی، از تلاشها و خدمات ارزشمند تمامی هنرمندان، صنعتگران، کارآفرینان و فعالان این عرصه صمیمانه قدردانی کرده و بر حمایت مدیریت استان از برنامههای توسعهای این بخش تأکید میکنم. امیدوارم با همافزایی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و جامعه هنری، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنایعدستی استان همدان و ارتقای جایگاه آن در سطح ملی و بینالمللی باشیم.
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