بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در این نشست که صبح امروز سهشنبه 20 خرداد 1405 در فرمانداری شهرستان بیله سوار برگزار شد، گزارشی از عملکرد حوزه صنایع دستی شهرستان ارائه شد و بر ضرورت تأمین اعتبارات لازم برای توسعه، ترویج و گسترش آموزشهای مرتبط با صنایع دستی تأکید گردید. همچنین بر حمایت بیشتر از هنرمندان و ایجاد زمینههای مناسب برای رونق تولید و بازاریابی محصولات صنایع دستی شهرستان مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه این برنامه و به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، مراسم تجلیل از هنرمندان فعال این حوزه به پاس همکاری در برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای صنایع دستی برگزار شد. همچنین از تسهیلگران بنیاد علوی نیز به دلیل همکاری در زمینه پرداخت تسهیلات از محل تفاهمنامههای حمایتی تقدیر به عمل آمد.
این مراسم با حضور فرماندار، شهردار و رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بیلهسوار برگزار شد و بر نقش مهم صنایع دستی در حفظ هویت فرهنگی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه تأکید شد.
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