بهگزارش خبرنگار میراثآریا، بهروز خلیلی صبح امروز سهشنبه 20 خرداد 1405 در نخستین رویداد ملی توسعه و اقتصاد خلاق محلی اردبیل که به مناسبت روز جهانی صنایع دستی برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد امروز جهان بیش از هر زمان دیگری بر پایه خلاقیت، دانش و ایدههای نو شکل گرفته و صنایع خلاق به یکی از بخشهای اثرگذار در رشد اقتصادی کشورها تبدیل شدهاند.
او افزود: ظرفیتهای فرهنگی، هنری و صنایع دستی استان اردبیل بستر مناسبی برای فعالیت صنایع خلاق و شرکتهای دانشبنیان فراهم کرده و این همافزایی میتواند به خلق فرصتهای جدید شغلی، افزایش درآمد و توسعه اقتصاد محلی منجر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تأکید بر اهمیت شناسایی و پرورش استعدادها گفت: حمایت از ایدههای نوآورانه، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و فراهم کردن زمینه حضور جوانان خلاق در عرصههای اقتصادی از مهمترین الزامات توسعه پایدار است.
خلیلی صنایع دستی را یکی از ظرفیتهای ارزشمند اقتصادی و فرهنگی استان دانست و تصریح کرد: پیوند صنایع خلاق با صنایع دستی میتواند در زمینه بازاریابی، توسعه صادرات، برندسازی محصولات و افزایش ارزش افزوده تولیدات بومی نقشآفرین باشد.
او با اشاره به برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق در اردبیل خاطرنشان کرد: این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیتها، تبادل تجربیات و ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی، صاحبان ایده و هنرمندان است تا زمینه توسعه هرچه بیشتر اقتصاد خلاق محلی را فراهم آورد.
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