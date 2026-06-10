به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 20 خرداد 1405 در مراسم «اولین رویداد ملی توسعه و اقتصاد خلاق محلی اردبیل» که به مناسبت گرامی‌داشت روز جهانی صنایع‌دستی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنایع دستی استان اظهار کرد: از مجموع ۳۰۰ رشته فعال صنایع دستی در کشور، ۶۵ رشته در استان اردبیل همچنان فعال هستند.

او افزود: بیش از ۶۰ هزار نفر در مناطق شهری، روستایی و عشایری استان در حوزه تولید و فعالیت‌های صنایع دستی مشغول به کار هستند و این بخش نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تأمین معیشت خانوارها دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با بیان اینکه هشت باب ساختمان صنایع دستی و ۳۰ کارگاه فعال در سطح استان فعالیت می‌کنند، گفت: دو شهر ملی گلیم عنبران و ورنی اصلاندوز از ظرفیت‌های ارزشمند و شناخته‌شده صنایع دستی استان به شمار می‌روند.

او صنایع‌دستی را بخشی از هویت، اصالت و فرهنگ جامعه دانست و افزود: حفظ و توسعه این حوزه نیازمند حمایت و مشارکت همه بخش‌ها است.

جباری با تأکید بر نقش صنایع خلاق در حل چالش‌های این حوزه تصریح کرد: مشارکت صنایع خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان با فعالان صنایع دستی می‌تواند در ایجاد اشتغال، تولید ثروت، توسعه بازار، برندسازی محصولات، احیای رشته‌های فراموش‌شده و ارتقای آموزش‌های تخصصی تأثیرگذار باشد.

او ادامه داد: بهره‌گیری از دانش فنی، تکنیک‌های نوین، طراحی‌های خلاقانه و بازآفرینی نقوش سنتی از جمله زمینه‌هایی است که صنایع خلاق می‌توانند در آن به کمک صنایع دستی آمده و مسیر حضور این محصولات در بازارهای جدید و دنیای مدرن را هموار کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل همچنین به ظرفیت‌های صادراتی صنایع دستی استان اشاره کرد و گفت: این ظرفیت‌ها نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی هدفمند برای حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی است.

او بیمه هنرمندان، افزایش سطح تسهیلات برای فعالان این حوزه و توسعه بازارچه‌های عرضه محصولات صنایع دستی را از مهم‌ترین مطالبات هنرمندان و صنعتگران این بخش عنوان کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان ارشد استان و نمایندگان مجلس به این مطالبات شد.

جباری در پایان با تبریک روز جهانی صنایع دستی، از تلاش‌ها و فعالیت‌های هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه قدردانی کرد و این روز را به تمامی دست اندرکاران این حوزه تبریک گفت.

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