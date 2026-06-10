ه‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت هفته صنایع‌دستی که با حضور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان در سالن اجتماعات اداره‌کل برگزار شد، با قدردانی از حضور هنرمندان، صنعتگران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بانکی، اظهار کرد: درخشش مازندران در حوزه هویت، اصالت و اقتصاد خلاق مرهون تلاش هنرمندانی است که با خلاقیت و هنر خود به طبیعت روح می‌بخشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به نقش صنایع‌دستی در اقتصاد استان افزود: صنایع‌دستی یک فرایند و چرخه کامل است و برای موفقیت آن باید همه اجزای این زنجیره، از تأمین مواد اولیه گرفته تا تولید، بازاریابی، فروش و صادرات در کنار هم قرار گیرند.

او تصریح کرد: هنرمند نباید دغدغه تهیه مواد اولیه یا فروش محصولات خود را داشته باشد و لازم است بازارچه‌های صنایع‌دستی، فروشگاه‌ها، هلدینگ‌های صادراتی و نهادهای حمایتی در کنار هنرمندان قرار گیرند تا این چرخه به‌صورت کامل عمل کند.

ایزدی با اشاره به برنامه‌های حمایتی استان گفت: ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی، توسعه خانه‌های خلاق و خانه‌های میراثی و همچنین تقویت زیرساخت‌های فروش از جمله اقداماتی است که برای حفظ شأن و کرامت هنرمندان دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران تأکید کرد: آموزش و احیای رشته‌های بومی و سنتی از جمله لاک‌تراشی و دیگر هنرهای اصیل استان باید در دستور کار قرار گیرد تا این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی مازندران اظهار کرد: از میان ۲۵۸ رشته صنایع‌دستی، ۸۷ رشته در استان مازندران فعال است که ۱۴۴ رشته موفق به دریافت مهر اصالت و ۱۳ رشته نیز موفق به کسب مهر اصالت بین‌المللی شده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: ثبت ملی شهرها و روستاهای صنایع‌دستی و موفقیت‌های کسب‌شده در این حوزه حاصل همکاری، خلاقیت و تلاش هنرمندانی است که بدون ادعا در عرصه‌های ملی و بین‌المللی خوش درخشیده‌اند.

ایزدی در پایان با قدردانی از هنرمندان صنایع‌دستی استان گفت: حال خوب و انگیزه هنرمندان می‌تواند به تولید آثار ارزشمند و توسعه هرچه بیشتر صنایع‌دستی منجر شود و وظیفه دستگاه‌های اجرایی، فراهم کردن بسترهای لازم برای حمایت از این قشر خلاق و اثرگذار است.

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