۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

تکمیل زنجیره تولید تا فروش، شرط پایداری صنایع‌دستی است

تکمیل زنجیره تولید تا فروش، شرط پایداری صنایع‌دستی است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از هنرمندان صنایع‌دستی گفت: دغدغه هنرمندان نباید تأمین مواد اولیه، فروش، بسته‌بندی، برندسازی و صادرات باشد و تکمیل زنجیره تولید تا عرضه، لازمه پایداری اقتصاد خلاق در این حوزه است.

ه‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت هفته صنایع‌دستی که با حضور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان در سالن اجتماعات اداره‌کل برگزار شد، با قدردانی از حضور هنرمندان، صنعتگران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بانکی، اظهار کرد: درخشش مازندران در حوزه هویت، اصالت و اقتصاد خلاق مرهون تلاش هنرمندانی است که با خلاقیت و هنر خود به طبیعت روح می‌بخشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به نقش صنایع‌دستی در اقتصاد استان افزود: صنایع‌دستی یک فرایند و چرخه کامل است و برای موفقیت آن باید همه اجزای این زنجیره، از تأمین مواد اولیه گرفته تا تولید، بازاریابی، فروش و صادرات در کنار هم قرار گیرند.

او تصریح کرد: هنرمند نباید دغدغه تهیه مواد اولیه یا فروش محصولات خود را داشته باشد و لازم است بازارچه‌های صنایع‌دستی، فروشگاه‌ها، هلدینگ‌های صادراتی و نهادهای حمایتی در کنار هنرمندان قرار گیرند تا این چرخه به‌صورت کامل عمل کند.

ایزدی با اشاره به برنامه‌های حمایتی استان گفت: ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی، توسعه خانه‌های خلاق و خانه‌های میراثی و همچنین تقویت زیرساخت‌های فروش از جمله اقداماتی است که برای حفظ شأن و کرامت هنرمندان دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران تأکید کرد: آموزش و احیای رشته‌های بومی و سنتی از جمله لاک‌تراشی و دیگر هنرهای اصیل استان باید در دستور کار قرار گیرد تا این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی مازندران اظهار کرد: از میان ۲۵۸ رشته صنایع‌دستی، ۸۷ رشته در استان مازندران فعال است که ۱۴۴ رشته موفق به دریافت مهر اصالت و ۱۳ رشته نیز موفق به کسب مهر اصالت بین‌المللی شده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: ثبت ملی شهرها و روستاهای صنایع‌دستی و موفقیت‌های کسب‌شده در این حوزه حاصل همکاری، خلاقیت و تلاش هنرمندانی است که بدون ادعا در عرصه‌های ملی و بین‌المللی خوش درخشیده‌اند.

ایزدی در پایان با قدردانی از هنرمندان صنایع‌دستی استان گفت: حال خوب و انگیزه هنرمندان می‌تواند به تولید آثار ارزشمند و توسعه هرچه بیشتر صنایع‌دستی منجر شود و وظیفه دستگاه‌های اجرایی، فراهم کردن بسترهای لازم برای حمایت از این قشر خلاق و اثرگذار است.

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کد خبر 1405032001664
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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