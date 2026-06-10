به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسنعلی فولادی، امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد در نشست خبری هفته صنایع‌دستی با ارائه گزارشی از وضعیت صنایع‌دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته ۱۱ هزار و ۵۶۰ نفر در رشته‌های مختلف صنایع دستی آموزش دیده و گواهی مهارت‌آموزی دریافت کرده‌اند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۵ رشته صنایع‌دستی در استان فعال است که از این تعداد، ۲۵ رشته به‌صورت تولیدی و انبوه فعالیت دارند. عمده این رشته‌ها در حوزه نساجی سنتی، صنایع دستی چرمی، صنایع دستی چوبی و صنایع دستی فلزی است.

او با اشاره به حمایت‌های بیمه‌ای از صنعتگران بیان کرد: تاکنون ۳۵۰۰ نفر از صنعتگران صنایع‌دستی استان تحت پوشش بیمه و تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

فولادی ادامه داد: تاکنون ۸۶ اثر از آثار صنعتگران خراسان جنوبی موفق به دریافت نشان ملی مهر اصالت شده‌اند که سال گذشته با کسب ۲۹ نشان ملی مهر اصالت، استان بالاترین آمار دریافت این نشان را در کشور به خود اختصاص داد و این موضوع یک جهش بزرگ در حوزه صنایع‌دستی استان محسوب می‌شود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به حضور صنعتگران استان در نمایشگاه‌های تخصصی گفت: در سال گذشته صنعتگران خراسان جنوبی در ۴۶ نمایشگاه خارج از استان حضور یافتند و حدود ۵۰ نفر از صنعتگران توانستند در این نمایشگاه‌ها شرکت کنند. همچنین یک نمایشگاه خارج از کشور در سلیمانیه عراق با حضور صنعتگران استان برگزار شد.

او افزود: سال گذشته ۱۲۲۰ نفر در قالب ۱۲۵ دوره آموزشی صنایع‌دستی در استان آموزش دیدند و در کنار آن ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ و مشاغل خانگی به فعالان این حوزه پرداخت شد.

فولادی از برگزاری نخستین گردهمایی تخصصی فعالان حوزه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی خبر داد و گفت: تشکیل کارگروه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی برای نخستین بار در استان و کشور از دیگر اقدامات مهم انجام‌شده در این حوزه بوده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در تشریح برنامه‌های هفته صنایع‌دستی اظهار کرد: در مجموع ۶۹ برنامه برای این هفته پیش‌بینی شده که بخشی از آن به‌صورت مشارکتی برگزار می‌شود.

فولادی افزود: برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی، سوغات و گل و گیاه در محل نمایشگاه بین‌المللی از جمله برنامه‌های هفته صنایع‌دستی است که در آن ۳۲ غرفه در ضلع شمالی نمایشگاه به صنعتگران صنایع‌دستی اختصاص یافته است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: افتتاح تنها خانه صنایع‌دستی مله‌بافی در شهرستان خوسف، برگزاری همایش راهیان پیشرفت صنایع‌دستی، نشست بررسی و رفع چالش‌ها و مشکلات این حوزه با حضور استاندار خراسان جنوبی، رونمایی از کتابچه آثار دارای مهر اصالت ملی و برگزاری نشست با فرمانداران و صنعتگران از دیگر برنامه‌های این هفته است.

او افزود: برگزاری میز خدمت در ۱۲ شهرستان استان با حضور کارشناسان استانی و مدیران شهرستانی، دیدار و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و به‌ویژه خانواده شهید شاخص صنعتگر، شهید صالحی در شهرستان فردوس، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای هفته صنایع‌دستی است.

فولادی گفت: همچنین برگزاری شب‌بازارها، نمایشگاه‌های صنایع‌دستی، نمایشگاه‌های ویژه با عنوان ایستاده در غبار در تجمعات مردمی ۱۲ شهرستان، آغاز دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی در سراسر استان، افتتاح ۲۷۵ کارگاه صنایع‌دستی در ۱۲ شهرستان و اجرای برنامه «کارگاه‌گردی» با حضور مدیران شهرستانی از دیگر برنامه‌های هفته صنایع‌دستی خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های قانونی حمایت از صنایع‌دستی اشاره کرد و افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند «ز» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند حداکثر ۵۰ درصد منابع موضوع این آیین‌نامه را برای خرید محصولات صنایع دستی هزینه کنند.

او خاطرنشان کرد: همچنین دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در راستای حمایت از توسعه گردشگری، صنایع‌دستی و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، بخشی از اعتبارات خود را در قالب مشارکت، خرید خدمت و حمایت از نهادهای مردمی دارای صلاحیت در این حوزه اختصاص دهند که اجرای این ظرفیت قانونی می‌تواند نقش مؤثری در رونق بازار صنایع‌دستی و حمایت از صنعتگران داشته باشد.

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