به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ در نشست خبری به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی و آغاز هفته صنایع‌دستی اظهار کرد: صنایع‌دستی از معدود حوزه‌هایی است که به طور همزمان در عرصه‌های فرهنگ، اقتصاد و اشتغال نقش‌آفرینی می‌کند و می‌توان آن را نماد واقعی اقتصاد فرهنگ دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی رسانه‌ها در ترویج صنایع‌دستی، حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی سال گذشته جزو پنج دستگاه برتر اشتغال‌آفرین استان بود و بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات اشتغال خود را محقق کرد.

او با اشاره به تشکیل ستاد توسعه گوهرسنگ‌ها به ریاست استاندار تصریح کرد: گوهرسنگ‌ها یکی از دو زنجیره ارزش اصلی استان هستند که تاکنون بخش عمده‌ای از ظرفیت آن به صورت خام‌فروشی از استان یا کشور خارج می‌شد.

برآبادی ادامه داد: با تشکیل این ستاد و ایجاد ۶ کمیته تخصصی، ضمن جلوگیری از موازی‌کاری بین دستگاه‌ها، مسئولیت هر بخش از جمله آموزش، پژوهش، تامین منابع، بازرگانی و اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های مرتبط واگذار شد تا برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات به صورت هدفمند انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی عنوان کرد: در حوزه آموزش، برای نخستین بار دوره‌های تخصصی رکاب‌سازی در شهرستان‌های بیرجند، زیرکوه و خوسف برگزار شد تا زنجیره تولید گوهرسنگ‌ها از مرحله تراش تا تبدیل به محصول نهایی صنایع‌دستی تکمیل شود.

او یادآور شد: نتیجه این آموزش‌ها اکنون در قالب تولید زیورآلات سنتی مبتنی بر گوهرسنگ‌های استان قابل مشاهده است و برخی از صنعتگران استان موفق به صادرات محصولات خود به کشورهای خارجی از جمله چین شده‌اند.

برآبادی از برنامه‌ریزی برای دانش‌بنیان کردن صنایع‌دستی خبر داد و گفت: در همین زمینه تفاهم‌نامه‌ای با پارک علم و فناوری استان منعقد شده است تا نخستین خانه‌های خلاق صنایع دستی در مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه راه‌اندازی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: فاز نخست این طرح تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و زمینه استقرار فعالان خلاق و نوآور حوزه صنایع دستی را فراهم خواهد کرد.

اوهمچنین به حمایت‌های مالی از فعالان این حوزه اشاره کرد و افزود: سال گذشته برای نخستین بار بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل اعتبارات ملی در بخش صنایع‌دستی جذب و پرداخت شد که نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.

برآبادی تصریح کرد: با استفاده از این تسهیلات بیش از ۲۷۰ کارگاه صنایع‌دستی در ۱۲ شهرستان استان همزمان با هفته صنایع‌دستی افتتاح خواهد شد.

زنجیره ارزش گوهرسنگ‌ها در خراسان جنوبی تکمیل می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از افتتاح دومین بازارچه خصوصی صنایع دستی استان در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: این بازارچه با استفاده از تسهیلات حمایتی ایجاد شده و فاز نخست آن در نوروز امسال به بهره‌برداری رسید.

او با اشاره به برپایی ۴۳ بازارچه صنایع‌دستی در نوروز گذشته عنوان کرد: خراسان جنوبی با حمایت استانداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بیشترین تعداد بازارچه‌های صنایع دستی کشور را در ایام نوروز برپا کرد.

برآبادی همچنین از برگزاری نخستین گردهمایی فعالان حوزه گوهرسنگ‌های استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این رویداد با هدف شبکه‌سازی، تبادل تجربیات و توسعه بازار این بخش برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی درباره برنامه‌های سال جاری یادآور شد: در خراسان جنوبی ۱۹ بازارچه و مرکز آموزشی نیمه‌تمام صنایع‌دستی وجود دارد که برخی از آنها بیش از ۱۰ سال قدمت دارند و تاکنون تکمیل نشده‌اند.

او گفت: برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال جاری حداقل پنج بازارچه و مرکز آموزشی صنایع‌دستی در شهرستان‌های فردوس، سرایان، طبس و خضری دشت‌بیاض با مشارکت شهرداری‌ها و بخش خصوصی تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

برآبادی بر ضرورت تقویت بازار فروش صنایع‌دستی تاکید کرد و افزود: برای نخستین بار مجوز پرداخت تسهیلات به فروشندگان صنایع دستی نیز اخذ شده است تا با افزایش توان مالی آنان، زمینه خرید، عرضه و صادرات بیشتر محصولات صنایع دستی استان فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان صنایع‌دستی کمبود نقدینگی و ضعف بازار فروش است و حمایت از فروشندگان می‌تواند به رونق تولید، اشتغال و صادرات این بخش کمک کند.

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