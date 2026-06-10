به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مصطفی میرتبار در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی به صورت برخط در جمع هنرمندان صنایع‌دستی که در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد، با تأکید بر حمایت عملی از هنرمندان صنایع‌دستی، این هنر را از کهن‌ترین مشاغل و هنرهای بشری دانست و اظهار کرد: صنایع‌دستی با پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی جوامع گره خورده و یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی فرهنگی و اجتماعی هر جامعه به شمار می‌رود.

فرماندار ویژه بابل با اشاره به ظرفیت‌های استان مازندران افزود: مردمان این استان به واسطه ذوق، خلاقیت و همزیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت، همواره از طبیعت الهام گرفته‌اند و با دستان هنرمند خود ضمن تولید محصولات کاربردی، به توسعه هنر و اقتصاد کمک کرده‌اند.

میرتبار با بیان اینکه این شهرستان از مناطق شاخص در حوزه صنایع‌دستی است، گفت: روستاهای متعددی در بابل در زمینه صنایع مرتبط با چوب، حصیر و دیگر محصولات طبیعی فعالیت دارند و توانسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، آثار ارزشمندی تولید کنند.

او با اشاره به توسعه کارگاه‌های صنایع‌دستی در سال‌های اخیر تصریح کرد: حمایت از فعالان این حوزه را وظیفه خود می‌دانیم و در همین راستا به تمامی دستگاه‌های اداری بخشنامه شده است که برای اهدای جوایز، هدایا و تقدیرها از محصولات صنایع ‌ددستی استفاده کنند.

فرماندار ویژه بابل ادامه داد: این دستورالعمل به صورت جدی به دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها ابلاغ شده و همه مکلف هستند در انتخاب هدایای مهمانان و برگزیدگان خود از صنایع‌دستی بهره بگیرند.

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