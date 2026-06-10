آغاز هفته صنایع دستی در چابهار با تجلیل از هنرمندان و پیگیری مطالبات صنعتگران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز چهارشنبه 20 خردادماه اظهار کرد: همزمان با نخستین روز هفته صنایع‌دستی، برنامه بازدید از کارگاه‌های تولید صنایع‌دستی و تجلیل از هنرمندان این حوزه با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار، جمعی از مسئولان اجرایی و فعالان صنایع‌دستی شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار افزود: در این برنامه، مسئولان از تعدادی از کارگاه‌های صنایع دستی بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و مشکلات صنعتگران قرار گرفتند.

او ادامه داد: شهرستان چابهار با برخورداری از حدود پنج هزار صنعتگر فعال، بیش از ۲۰۰ کارگاه تولیدی انفرادی و گروهی و هفت تعاونی صنایع دستی، یکی از قطب‌های مهم صنایع دستی در جنوب شرق کشور به شمار می‌رود.

امیری افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی، صدور گواهینامه‌های مهارتی، حمایت از هنرمندان و معرفی آنان برای بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال‌زایی از جمله برنامه‌های این اداره در راستای توسعه صنایع دستی است.

او اظهار کرد: صنایع دستی علاوه بر نقش‌آفرینی در حفظ هویت فرهنگی و هنری منطقه، ظرفیت مهمی برای اشتغال‌زایی، توسعه گردشگری و رونق اقتصادی جوامع محلی محسوب می‌شود.

در ادامه این بازدید، صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی مسائل و دغدغه‌های خود را با مسئولان در میان گذاشتند. ایجاد بازارچه دائمی و نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی در چابهار به عنوان مهم‌ترین مطالبه فعالان این حوزه مطرح شد. صنعتگران معتقدند با وجود ظرفیت‌های گسترده صنایع دستی، حضور هزاران هنرمند و استقبال گردشگران از محصولات بومی منطقه، نبود فضای دائمی برای عرضه و فروش تولیدات صنایع‌دستی یکی از خلأهای مهم شهرستان است که رفع آن می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از تولیدکنندگان، توسعه اشتغال و رونق گردشگری داشته باشد.

در پایان این برنامه تعدادی از هنرمندان و فعالان برتر صنایع‌دستی شهرستان تجلیل شد.

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