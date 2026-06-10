بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عاطفه شعبانی چهارشنبه ۲۰خرداد۱۴۰۵ در آیین پاسداشت روز جهانی صنایعدستی با خیرمقدم به مسئولان، هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه، اظهار کرد: روز جهانی صنایعدستی فرصتی برای قدردانی از هنرمندانی است که با دستان توانمند خود فرهنگ، هویت و اصالت این سرزمین را زنده نگه داشتهاند و در کنار آن نقش مؤثری در رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه پایدار ایفا میکنند.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به ظرفیتهای صنایعدستی استان افزود: مازندران با برخورداری از هنرمندان توانمند، جوان، خلاق و کارآفرین، از ظرفیتهای کمنظیری در این حوزه برخوردار است و ثبت چهار شهر و روستای ملی در استان، گواهی بر غنای فرهنگی و توانمندی هنرمندان این دیار است.
او ادامه داد: این عناوین ملی صرفاً یک افتخار نیستند، بلکه فرصتی برای توسعه گردشگری، افزایش تولید، تقویت برندهای محلی و گسترش بازارهای فروش به شمار میروند.
شعبانی با اشاره به نقش خانههای صنایعدستی در توسعه این بخش گفت: ایجاد و توسعه خانههای صنایعدستی در شهرها و روستاها بستری ارزشمند برای آموزش، تولید، نوآوری، بازاریابی و عرضه محصولات فراهم کرده است و این مراکز میتوانند به کانونهای توسعه کسبوکارهای خلاق و حلقه اتصال میان هنرمندان، بازار و گردشگران تبدیل شوند.
معاون صنایعدستی مازندران حمایت نظام بانکی را یکی از عوامل مؤثر در توسعه این حوزه دانست و افزود: حمایت بانکها با هدف تسهیلگری، زمینه کارآفرینی و اشتغال مولد، توسعه و نوسازی تجهیزات و کارگاهها، تأمین مواد اولیه، بستهبندی و صادرات را فراهم میکند.
او صادرات را یکی از مهمترین راهبردهای توسعه صنایعدستی برشمرد و تصریح کرد: توسعه زیرساختهای صادراتی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، حمایت از حضور در نمایشگاههای بینالمللی و ایجاد شبکههای جهانی میتواند سهم صنایعدستی را در بازارهای بینالمللی افزایش داده و زمینه اشتغال پایدار را فراهم کند.
شعبانی با بیان اینکه صنایعدستی تنها یک هنر یا رشته اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: صنایعدستی فصل مشترک زیبایی، زمینه جاری نسلها در قالب نقش، رنگ و اصالت و مقاومت فرهنگی یک ملت است و یادآور این حقیقت که هنر اصیل هر مرز و بوم در دستان پرتوان هنرمندان معنا مییابد.
معاون صنایعدستی مازندران با اشاره به نمونههای شاخص صنایعدستی استان گفت: از سفالهای سلیمآباد تنکابن و جاجیمهای آلاشت گرفته تا حصیربافی بابل و گلیچهای بهشهر، هر اثر روایتگر بخشی از زندگی، باورها و آرمانهای این سرزمین است.
او همچنین صنایعدستی را نمونهای از اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: هنرمندان این حوزه با عشق، تعهد، خلاقیت و مقاومت اقتصادی در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر گام برمیدارند و صنایعدستی الگویی عینی از اقتصاد مقاومتی و مقاومت فرهنگی به شمار میرود.
شعبانی افزود: هنرمندان جوان کشور با بهرهگیری از فناوریهای نوین، بازارهای فروش آنلاین، بستهبندی خلاقانه و استفاده از مواد اولیه سازگار با محیط زیست توانستهاند صنایعدستی را از حافظه صرفاً موزهای خارج کرده و به برندی معتبر در عرصه فرهنگی و بینالمللی تبدیل کنند.
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